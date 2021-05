EN DIRECT - Covid-19 : J-2 avant la réouverture des terrasses, des musées et des cinémas

La situation sanitaire s'améliore peu à peu en France. A l'hôpital, le nombre de patients en réanimation continue ainsi de baisser jour après jour, tandis que la campagne de vaccination reste sur un rythme soutenu. 20 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin. La deuxième grande étape du déconfinement sera franchie mercredi, avec la réouverture des terrasses, des musées et des cinémas. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir Le nombre de malades en réanimation continue de baisser

Terrasses, cinémas et musées rouvrent mercredi

Des millions de doses d'AstraZeneca restent à écouler en France

L'épidémie a fait plus de 3,3 millions de morts dans le monde

Les bars et restaurants vont rouvrir leurs terrasses, les cinémas attendent les spectateurs

Pendant que la campagne de vaccination bat son plein, une partie des bars et restaurants se préparent à accueillir des clients en terrasse à partir de mercredi, date à laquelle rouvriront aussi les lieux culturels, cinémas, théâtres, musées, avec jauges réduites, et où le couvre-feu passera à 21 heures. Impatients de retrouver la vie d'avant, les Français réservent déjà en masse pour leurs déjeuners et dîners.

Et les professionnels, eux, s'activent pour être prêt le jour J, mais restent inquiets par les contraintes du protocole sanitaire. Les cinémas vont eux aussi à nouveau pouvoir recevoir du public. Et les équipes des salles sont ravies de revoir bientôt les spectateurs, comme dans le cinéma parisien le Max Linder, où Europe 1 s'est rendu. Lisez notre reportage.

La pression hospitalière continue de baisser

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en soins critiques continuait de refluer dimanche, alors que le nombre quotidien de morts à l'hôpital est repassé sous la barre de 100, une première cette année, selon les chiffres de Santé publique France. Sur les dernières 24 heures, 81 malades du Covid-19 sont décédés à l'hôpital, un niveau plus vu depuis octobre 2020.

Les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue) comptent désormais 4.255 malades du Covid, dont 102 nouvelles admissions en 24 heures, contre 4.271 la veille. Ce nombre était monté à 6.001 au pic de la troisième vague le 26 avril et évoluait encore au-dessus de 5.000 il y a huit jours. Le nombre total de personnes hospitalisées et atteintes du coronavirus se monte à 22.963, avec 416 nouvelles admissions en 24 heures.

Des millions de doses AstraZeneca restent à écouler

Alors que l'Hexagone vient de passer la barre des 20 millions de primo-vaccinés contre le Covid-19, le gouvernement pousse les Français à s'inscrire aux créneaux disponibles pour atteindre les 30 millions à la mi-juin. Mais après avoir brièvement suspendu l'utilisation de l'AstraZeneca à la suite de cas de thromboses, les autorités peinent à convaincre les plus de 55 ans d'y avoir recours. Aujourd'hui, seule la moitié des doses disponibles sont injectées et quelque trois millions attendent dans les réfrigérateurs. D'autres doses seront pourtant livrées dans les prochaines semaines.

Pour Marie-Paule Kieny, présidente du comité vaccin, il faut éviter à tout prix de les gâcher. Les cas de thrombose ne concernent qu'une personne sur 100.000, répète-elle. "La pandémie est encore à un haut niveau d’activité en France, avec des transmissions qui restent élevées. Le vaccin AstraZeneca reste nécessaire pour atteindre les objectifs. Il faut que toutes ces doses soient utilisées et pas jetées." Plus d'informations dans notre article ici.

A quoi ressemblera le pass sanitaire européen ?

Invité dimanche du Grand rendez-vous Europe 1/Les Echos/CNews, le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Clément Beaune a détaillé les conditions d'utilisation du futur pass sanitaire, qui sera utilisé en France à partir du 9 juin pour accéder aux rassemblements de plus de 1.000 personnes, puis à partir de la fin juin pour circuler dans l'Union européenne. Il sera à présenter via l'application Tous Anti Covid ou bien sur papier. Plus d'informations dans cet article.

Londres craint le variant indien

Alors que le Royaume-Uni a franchi dimanche la barre des 20 millions de personnes totalement vaccinées contre le Covid-19, soit près de 40% de la population adulte, le gouvernement s'est dit dimanche confiant dans l'efficacité des vaccins anti-Covid contre le variant indien, dont l'essor au Royaume-Uni inquiète avant une nouvelle étape majeure du déconfinement.

Le nombre de cas attribués au variant indien dans le pays a plus que doublé en une semaine, grimpant à 1.313 cette semaine, selon les autorités sanitaires. Ils se concentrent surtout dans le nord-ouest et à Londres.

Plus de 3,3 millions de morts

La pandémie a fait plus de 3,371 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 10H00 GMT.Après les Etats-Unis (585.960 décès), les pays comptant le plus de morts sont le Brésil (435.751), l'Inde (270.284), le Mexique (220.384) et le Royaume-Uni (127.675). Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués.