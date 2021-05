À 48 heures de la réouverture des terrasses et restaurants, les étoilés pris d'assaut

Si vous aviez pour projet de vous offrir un étoilé pour la réouverture des restaurants, il va falloir patienter ! Une, deux ou trois étoiles, le constat est le même : depuis l’annonce du retour des terrasses le 19 mai, les réservations pleuvent. Ainsi, pour obtenir une table chez Alexandre Mazzia à Marseille, il faudra attendre le mois de décembre. Avec une troisième étoile tout juste décrochée, les clients s'y bousculent. "On a plus de 3.900 réservations qui attendent", explique le chef. "Or on n'a que 24 couverts, et on fait huit services. Donc il va falloir être patient."

Même chose pour le chef triplement étoilé Christophe Bacquié et son restaurant Le Castellet, situé dans le Var. Le restaurateur a carrément dû embaucher du personnel. "L'an passé, il y avait juste une personne qui s'occupait des réservations", se souvient-il. "Cette fois-ci, on s'est armé. Elles sont deux filles aux réservations, plus notre chef de réception, et une quatrième personne qui vient en renfort à partir d'aujourd'hui. En ce moment, on traite environ une centaine de mails par jour", ajoute le cuisinier.

S'offrir le meilleur de la gastronomie française pour fêter la réouverture

S'il y a un grand nombre de demandes, il y a également des contraintes sanitaires à respecter. Alors les chefs s'adaptent. "À partir de midi, les clients auront la possibilité de déjeuner à n'importe quelle heure, jusqu'au soir, avec une carte orientée tapas", explique David Bizet du Peninsula à Paris.

Pour le moment, les clients sont essentiellement français. Il s'agit surtout d'habitués, mais aussi quelques novices qui, après une année de privation, veulent fêter la réouverture des restaurants en s'offrant le meilleur de la gastronomie française.