EN DIRECT - Coronavirus : les suspensions du vaccin AstraZeneca s'accumulent

Malgré le durcissement des restrictions décidé ces dernières semaines, la pression sur le système sanitaire reste très importante, avec une hausse continue des patients atteints du Covid-19 en réanimation. La situation en Île-de-France inquiète particulièrement les autorités, au point que la région est plus que jamais sous la menace d'un reconfinement. Mais si un reconfinement n'est "pas exclu", l'exécutif tente toujours d'éviter d'avoir à recourir à cette option, et mise sur les transferts de patients et l'accélération de la vaccination. Mais sur ce dernier point, la France, comme l'ensemble de l'UE, reste à la traîne, tandis que le vaccin d'AstraZeneca multiplie les déboires. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Un an après la première mise sous cloche du pays, le gouvernement tente toujours d'éviter un 3e confinement. En Île-de-France, "la situation est inquiétante et on ne s'en cache pas", a relevé le Premier ministre Jean Castex. Mais il a une fois de plus martelé que si un confinement "n'est pas exclu", "il faut qu'on utilise toutes les armes à notre disposition pour l'éviter".

Face au risque de saturation en Île-de-France, l'exécutif veut accélérer les évacuations sanitaires. Après trois personnes samedi et trois dimanche, six par jour seront évacuées par voie aérienne à partir de lundi, a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Et une "opération plus massive" sera organisée en fin de semaine par TGV médicalisés, a-t-il ajouté, estimant à une centaine au total le nombre d'évacuations sanitaires depuis l'Île-de-France la semaine prochaine, principalement vers les Pays de la Loire, la Nouvelle Aquitaine et l'Occitanie.

Pour éviter un nouveau confinement, l'exécutif mise aussi sur l'accélération de la vaccination. Plus de 5 millions de personnes ont désormais reçu une première injection, dont plus de 2 millions ces deux dernières semaines, et 2,2 millions ont reçu leurs deux doses.

Plusieurs suspensions du vaccin AstraZeneca

Les Pays-Bas ont suspendu dimanche par précaution l'utilisation du vaccin AstraZeneca jusqu'au 28 mars inclus, après que des "effets secondaires possibles" ont été rapportés au Danemark et en Norvège, sans lien avéré à ce stade, selon le ministère de la Santé. Plus tôt dans la journée, l'Irlande avait pris la même décision. La Norvège avait suspendu le vaccin la semaine dernière, comme le Danemark, l'Islande et la Bulgarie. La Thaïlande comme la République du Congo ont pour leur part reporté leurs campagnes de vaccination.

Après une brève suspension dimanche des vaccinations AstraZeneca, suite au décès d'un enseignant vacciné la veille, la région italienne du Piémont a décidé de les reprendre, excluant toutefois par précaution un lot de vaccins du laboratoire anglo-suédois. Pour AstraZeneca, ces déconvenues s'ajoutent à la nouvelle baisse de ses livraisons à l'Union européenne d'ici juin que le laboratoire a été contraint d'annoncer en invoquant des problèmes d'exportations. Une annonce "inacceptable" pour Thierry Breton, commissaire européen, invité du "Grand Rendez-vous" sur Europe 1 dimanche. Lisez ici son interview.

La pression hospitalière reste forte en France

Le nombre de malades en réanimation a encore augmenté dimanche, tandis que la pression hospitalière se maintient à un niveau élevé, selon les chiffres de Santé Publique France, qui font état de plus de 25.000 nouvelles contaminations. 4.127 patients se trouvaient dimanche en réanimation, dont 188 nouvelles admissions. Plus d'un quart de ces patients en réa (1.134) se trouvent en Île-de-France.

Avec 821 nouvelles hospitalisations en 24 heures dans tout le pays, il y a désormais 24.989 malades du Covid à l'hôpital en France, en légère augmentation par rapport à la veille. 140 nouveaux décès ont été enregistrés à l'hôpital en 24 heures, portant le bilan total à 90.455 personnes mortes depuis le début de l'épidémie.

Des chiffres "rassurants" en Nouvelle-Calédonie

Les chiffres de l'épidémie en Nouvelle-Calédonie, actuellement en confinement après la détection de 9 cas hors quatorzaine le 7 mars, sont "rassurants", a déclaré lundi le porte-parole du gouvernement local Christopher Gygès.

Lundi, la Nouvelle-Calédonie comptait en tout 23 cas de Covid-19 hors quatorzaine, dont la quasi-totalité sont des personnes récemment rentrées de Wallis et Futuna ou ayant été en contact avec celles-ci. Aucun patient n'est en réanimation.

Un confinement, avec établissements scolaires fermés, est entré en vigueur pour deux semaines le 9 mars, selon une stratégie "zéro-Covid" s'inspirant de celles appliquées dans les deux grands pays de la région, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

L'Italie se reconfine

L'Italie, qui vient de dépasser les 100.000 morts du Covid-19, est aux trois quarts confinée à partir de lundi jusqu'au 6 avril, ce qui inclut les fêtes de Pâques. Ecoles, restaurants, magasins et musées seront fermés dans la majeure partie du pays, qui table sur une amélioration "dans la seconde moitié du printemps", selon son ministre de la Santé Roberto Speranza.

La péninsule avait été il y a un an la première nation touchée en Europe et avait imposé un premier confinement au nord, étendu ensuite à tout le territoire.

UE : un "passeport vert" pour l'été

Les autorités européennes visent une entrée en service d'un certificat sanitaire, baptisé "passeport vert", pour faciliter les voyages au sein de l'UE, avant les vacances d'été, a annoncé dimanche le commissaire au Marché intérieur Thierry Breton, invité d'Europe 1.

Ce projet de certificat, qui serait "soit sous forme électronique, soit papier", va être présenté mercredi. Il contiendra des informations "qui vont indiquer qu'une personne a été vaccinée contre le Covid-19, ou qu'elle a guéri, ou qu'elle a reçu un résultat négatif au test", a-t-il précisé.

Près de 2,65 millions de morts

La pandémie a fait près de 2,65 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche en milieu de journée. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts avec 534.877 décès, suivis par le Brésil (278.229), le Mexique (194.490), l'Inde (158.607), et le Royaume-Uni (125.464).