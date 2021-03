Coronavirus : 90.762 morts, la pression hospitalière s'intensifie

D'après le dernier bilan du coronavirus publié par les autorités, lundi, la pression hospitalière continue de s'intensifier en France. Selon le site du gouvernement, on compte désormais 25.469 hospitalisations, soit 480 de plus depuis le dernier pointage, et 4.219 réanimations, soit 92 de plus en 24 heures. Sur une semaine, les admissions quotidiennes à l'hôpital ont augmenté de 6%, avec une moyenne d'un peu plus de 1.400, rappelle le site CovidTracker. Lundi, cette donnée s'établit à 1.676 nouveaux patients.

Hausse de 9,6% des réanimations sur une semaine

Une tendance qui se retrouve également du côté des réanimations, puisque selon cette même source, l'augmentation du nombre de patients dans ces services est de 9,6% sur une semaine. Du côté de la vaccination, 5.135.616 premières doses ont été injectées depuis décembre 2020. Toujours sur le front des sérums, Emmanuel Macron a annoncé la suspension du vaccin AstraZeneca pour au moins 24 heures.

Le nombre de patients en réanimation en Île-de-France dépasse le pic de la deuxième vague

Par ailleurs, la situation sanitaire est particulièrement inquiétante en Île-de-France. Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en soins critiques en Île-de-France atteignait 1.152 lundi à 11 heures selon l'agence régionale de santé (ARS), soit davantage qu'au pic de la deuxième vague épidémique, à l'automne. Les hôpitaux et cliniques franciliens n'avaient pas accueilli autant de patients Covid en réanimation depuis le 13 novembre, lorsque l'ARS en avait recensé 1.134.

Face au risque de saturation, l'exécutif veut accélérer les évacuations sanitaires. Après trois personnes samedi et trois dimanche, six par jour seront évacuées par voie aérienne à partir de lundi, a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Et une "opération plus massive" sera organisée en fin de semaine par TGV médicalisés, estimant à une centaine au total le nombre d'évacuations sanitaires depuis l'Île-de-France la semaine prochaine, principalement vers les Pays de la Loire, la Nouvelle Aquitaine et l'Occitanie.

Selon les derniers chiffres communiqués par Santé publique France, le taux d'incidence s'élève à 404 pour 100.000 habitants, au-delà du seuil critique fixé par le Premier ministre Jean Castex à 400. L'hypothèse d'un reconfinement de la Région est désormais sur la table.