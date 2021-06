EN DIRECT - Covid-19 : J-1 avant l'élargissement de la vaccination aux 12-17 ans

La situation sanitaire continue de s'améliorer dans l'Hexagone, avec des chiffres d'hospitalisation et de réanimation au plus bas depuis mi-octobre. Une embellie notamment due à l'accélération de la vaccination : la barre des 30 millions de Français ayant reçu au moins une dose a été franchie samedi. Les autorités sanitaires surveillent toutefois de près l'évolution des cas de variant Delta du Covid-19, dont un cluster a été détecté à Strasbourg.

Le G7 a convenu dimanche de distribuer plus d'un milliard de vaccins contre le coronavirus d'ici la fin de 2022 dans l'espoir d'éradiquer la pandémie. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir La situation continue de s'améliorer à l'hôpital

Le G7 a convenu de distribuer plus d'un milliard de vaccins contre le coronavirus d'ici la fin 2022

Plus de 3,7 millions de morts dans le monde

La situation continue de s'améliorer en France

Les chiffres des hospitalisations et des malades du Covid-19 soignés en réanimation ont poursuivi leur baisse dimanche, à des niveaux au plus bas depuis l'automne, selon les données de Santé Publique France. La France comptait 12.480 personnes hospitalisées à cause du Covid-19, un chiffre au plus bas depuis la mi-octobre. La décrue du nombre de patients traités en soins critiques, pour les formes les plus graves, se poursuivait aussi, avec 2.106 malades, un plus bas depuis le 19 octobre dernier.

Même scénario pour le nombre quotidien de nouvelles admissions dans ces services, avec seulement 26 malades. Un chiffre traditionnellement peu élevé le dimanche, mais pour lequel il faut remonter au 20 septembre dernier (24 patients en services de réanimations) pour en retrouver un aussi bas. Le pays se trouvait alors au tout début de la deuxième vague de l'épidémie.

La barre des 30 millions de Français ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 a été franchie samedi. Pour l'heure, le rythme reste soutenu, avec près de 400.000 primo-vaccinés chaque jour et une progression constante dans les tranches des 50-59 ans et des 60-69 ans, ainsi qu'une hausse "très forte" (+6% depuis l'ouverture fin mai) chez les 18-49 ans, selon le ministère de la Santé.

Les jeunes de 12 à 18 ans peuvent se faire vacciner à partir de mardi

Les jeunes de 12 à 18 ans peuvent se faire vacciner à partir de mardi. La Haute autorité de santé (HAS) avait rendu un avis favorable fin mai sur la vaccination des adolescents. Le Comité national d'éthique (CCNE) avait pour sa part regretté dans la foulée "que les décisions" concernant la vaccination des jeunes "aient été prises si rapidement", dans un contexte de décrue de l'épidémie.

Seul le vaccin de Pfizer/BioNtech peut pour le moment être utilisé chez les adolescents. Autorisé dans l'Union européenne à partir de 16 ans, il a vu cette autorisation étendue aux 12-15 ans par l'Agence européenne des médicaments le 28 mai. Le régulateur européen a également commencé mardi à examiner la demande d'autorisation chez les 12-17 ans du vaccin Covid de la biotech américaine Moderna.

A Strasbourg, une course contre la montre face au variant Delta

L'Agence régionale de Santé (ARS) du Grand Est a annoncé samedi un "plan d'actions immédiat" après la détection d'un "cluster au variant Delta (dit indien)" au sein de la Haute Ecole des Arts du Rhin à Strasbourg. Pendant le week-end, des secouristes sont allés à la rencontre des jeunes. "Je ne sais pas si vous connaissez les autotests ? Au niveau des masques, vous avez ce qu'il faut ? Et au niveau de la vaccination, vous en êtes où ?", interrogeait l'un d'entre eux.

200 créneaux de vaccination ont été réservés dimanche pour les moins de 30 ans et pour les personnels des bars et restaurant des quartiers ciblés. Le week-end des 19 et 20 juin, 2.600 doses et créneaux seront encore réservés pour amplifier cette campagne de vaccination ciblée.

Le G7 s'engage à distribuer plus d'un milliard de doses

Le G7 a convenu de distribuer plus d'un milliard de vaccins contre le coronavirus d'ici la fin de 2022 dans l'espoir d'éradiquer la pandémie, a annoncé dimanche le Premier ministre britannique à l'issue du sommet des dirigeants des pays industrialisés en Angleterre.

Le G7 a par ailleurs demandé une enquête plus poussée de l'OMS sur l'origine du coronavirus en Chine.

Portugal : le président exclut un retour aux restrictions

Le Portugal est confronté depuis un mois à une hausse du nombre de cas, en particulier à Lisbonne, mais le président Marcelo Rebelo de Sousa a écarté dimanche avec véhémence un éventuel rétablissement des restrictions.

"Nous ne reviendrons pas en arrière. La question n'est pas de savoir si on peut ou si on doit, cela ne se fera pas. Pas avec moi", a déclaré le chef de l'Etat, un conservateur qui n'a pas de pouvoirs exécutifs mais dont l'influence pèse sur les décisions du gouvernement socialiste d'Antonio Costa.

Plus de 3,79 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 3.797.342 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 10h. Après les Etats-Unis (599.672 morts), les pays enregistrant le plus grand nombre de décès sont le Brésil (486.272), l'Inde (370.384), le Mexique (230.095) et le Pérou (188.443), ce dernier pays déplorant le plus grand nombre de morts par rapport à sa population.

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.