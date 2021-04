EN DIRECT - Le tournoi de Roland-Garros officiellement reporté d'une semaine

Alors que la campagne de vaccination s’accélère en France, des doutes ressurgissent sur le vaccin suédo-britannique AstraZeneca. L’Agence européenne des médicaments a affirmé, mercredi, qu’un effet secondaire "très rare" de thrombose existait, nécessitant de modifier la notice du vaccin. De son côté, la France, qui compte plus de 5.700 malades du coronavirus en réanimation, accélère sa campagne de vaccination et se lance dans la production du Pfizer/BioNTech. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Vaccin AstraZeneca : L’EMA reconnait un risque "très rare" de caillots sanguins

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a reconnu pour la première fois mercredi que le vaccin AstraZeneca pouvait provoquer chez certaines personnes des problèmes sanguins très rares. Ce "lien possible" justifie, selon elle, que le risque soit mentionné dans la notice du vaccin. Elle a toutefois ajouté qu’il s’agissait d’un effet secondaire "très rare" et que la balance bénéfice/risque restait "positive".

Le comité scientifique supervisant la campagne de vaccination au Royaume-Uni a recommandé de limiter l'usage d'AstraZeneca aux plus de 30 ans, après le signalement dans le pays de 79 cas rares de caillots sanguins, dont 19 décès.

De son côté, la Belgique a décidé de réserver l'utilisation d'AstraZeneca aux plus de 55 ans tandis que l'Italie et l'Espagne aux plus de 60 ans.

La France démarre la production du vaccin Pfizer/BioNTech

Alors que la campagne de vaccination s’accélère en France, la production de vaccins démarre. Pour la première fois, des vaccins Pfizer/BioNTech ont été mis en flacons en France par le groupe Delpharm. Une annonce saluée par le président Emmanuel Macron, même s'il n'y aura pas d'effets immédiats sur la campagne de vaccination.

Plus de 5.700 malades en réanimation

Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation a de nouveau augmenté mercredi, dépassant les 5.700, selon les chiffres quotidiens de Santé publique France. On comptait 5.729 personnes dans les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continus), contre 5.626 mardi et 5.053 il y a seulement une semaine.

Le nombre total de personnes à l'hôpital est lui aussi en hausse, avec 30.904 patients positifs au coronavirus actuellement hospitalisés en France, soit 265 de plus que la veille. Et 3.131 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées depuis mardi. En 24 heures, 433 nouveaux décès ont été enregistrés dans les établissements hospitaliers, pour un total de plus de 97.722 personnes depuis le début de l'épidémie (dont 71.629 à l'hôpital).

Le tournoi de Roland-Garros officiellement reporté d'une semaine

Le tournoi de Roland-Garros, qui devait se dérouler du 23 mai au 6 juin, a été reporté d'une semaine, a annoncé jeudi la Fédération française de tennis (FFT) dans un communiqué.

Le tableau principal du tournoi se déroulera du 30 mai au 13 juin après les qualifications disputées du 24 au 28 mai, ce qui pourrait permettre aux organisateurs d'accueillir un nombre plus important de spectateurs si les restrictions sanitaires liées à la pandémie de coronavirus sont allégées. L'édition 2020 de Roland-Garros avait été reportée de mai à septembre.

L'Allemagne va discuter avec la Russie de l'achat éventuel de vaccins Spoutnik V

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a annoncé jeudi que son pays allait engager des discussions avec la Russie en vue d'un achat éventuel de Spoutnik V, en cas d'approbation du vaccin anti-Covid par les autorités européennes.

"J'ai expliqué au nom de l'Allemagne au Conseil des ministres de la Santé de l'UE, que nous discuterions de manière bilatérale avec la Russie, tout d'abord pour savoir quand et quelles quantités pourraient être livrées", a indiqué le ministre sur la radio régionale publique WDR, une décision prise selon lui après la décision de la Commission européenne de ne pas négocier au nom des Vingt-Sept l'achat du sérum Spoutnik V.

Plus de 2,87 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 2,87 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (559.066), devant le Brésil (340.776) et le Mexique (205.002), l'Inde (166.177) et le Royaume-Uni (126.882).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.