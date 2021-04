Week-end de Pâques : une messe célébrée sans protocole sanitaire fait polémique

Une messe célébrée samedi sans protocole sanitaire, comme si de rien n'était, en l'église Saint-Eugène Sainte-Cécile dans le neuvième arrondissement de Paris, voici l'image dévoilée par Le Parisien lundi et qui fait polémique. C'est un témoin horrifié qui a donné l'alerte au journal. Sur une vidéo, on voit clairement que les prêtres comme les fidèles ne portent pas forcément le masque, bien au contraire. L'Église est pleine et aucune règle sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus n'est appliquée. Les distances ne sont pas respectées et l'on aperçoit même un prêtre donner l'hostie de sa main directement dans la bouche des communiants.

Des "suites en interne"

En plus de cela, la vidéo montre une série de baptêmes où les personnes plongent la tête dans l'eau du même baptistère les uns après les autres. Les images ne laissent donc aucun doute, si bien que le diocèse de Paris se dit stupéfait. Le port du masque est censé être obligatoire dans l'église pour les plus de 11 ans, tout comme la distanciation.

Le diocèse a donc déploré la tenue de cette cérémonie et explique se désolidariser, avant de promettre des suites en interne.