Le vaccin Pfizer serait efficace contre le variant sud-africain, chez les jeunes et dans la durée

Les bonnes nouvelles s'accumulent pour le vaccin Pfizer. Selon des études récentes, il serait ainsi efficace contre l'inquiétant variant sud-africain, chez les plus jeunes, et dans la durée. D'abord donc, le sérum serait bel et bien aussi performant sur le variant sud-africain que sur la souche originelle. Un essai clinique a en effet été mené en Afrique du Sud. 800 participants ont été recrutés depuis le mois d'octobre, dans deux groupes différents. Pendant que le premier recevait le sérum Pfizer, le deuxième, lui, avait un placebo. Au total, neuf cas de Covid-19 ont été détectés, tous dans le groupe placebo, ce qui indique une efficacité du vaccin à 100%, même s'il faudra réaliser des études à plus grande échelle pour confirmer ces données.

Toujours aussi efficace six mois après la deuxième injection

Pour le professeur Jean-Daniel Lelièvre, chef du service d'immunologie à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil, cette étude est très encourageante. "Les données immunologiques dont on dispose montrent que même s'il y avait une baisse de l'activité neutralisante, cette baisse serait beaucoup moins conséquente qu'avec d'autres vaccins et laisse espérer une efficacité de ce vaccin contre les variants", confie-t-il à Europe 1.

Autre bonne nouvelle : la Rolls des vaccins anti-Covid resterait aussi efficace à 91% six mois après la deuxième injection.

100% d'efficacité chez les ados selon une étude

Et dans une dernière étude menée auprès de 2.000 adolescents de 12 à 15 ans, le sérum Pfizer fait un carton plein avec 100% d'efficacité. Ces données sont particulièrement intéressantes car, pour le moment, la vaccination des plus jeunes n'est pas encore envisagée, mais elle pourrait le devenir dans les prochains mois pour obtenir une immunité collective plus importante.