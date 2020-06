EN DIRECT - Le coronavirus continue de se répandre fortement aux Etats-Unis et au Brésil

EN DIRECT

Après le gros de la crise sanitaire du coronavirus, gouvernement, entreprises et citoyens se tournent vers la relance d'une activité déprimée, mais moins qu'attendu. À dix jours du second tour des élections municipales, le gouvernement a précisé les règles sanitaires pour ce scrutin qui se déroulera dans un contexte particulier. Quelques jours plus tôt, la distanciation sociale aura été abolie en maternelle, le 22 juin, qui correspond également à l'ouverture totale des crèches. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations principales à retenir : Les règles sanitaires pour la campagne des municipales ont été précisées

Les règles de distanciation physique seront abolies à l'école maternelle le 22 juin

Nouveau bilan de 29.575 morts, baisse marquée en réanimation

Fin de la distanciation sociale en maternelle le 22 juin...

Les règles de distanciation physique à l'école maternelle vont être abolies à compter du 22 juin pour permettre le retour de tous les élèves. C'est ce qu'a officialisé mercredi le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. À l'école élémentaire, on essaiera de "faire respecter un mètre" entre les élèves mais dans certaines classes, "on sera obligé d'avoir un peu moins d'un mètre", a-t-il précisé, confirmant un protocole présenté sur Europe 1, lundi. Quant au collège, si la distance d'un mètre n'est pas possible, alors le port du masque sera "obligatoire pour les collégiens".

... et les crèches alors ?

Les tout-petits de retour à la crèche, trois mois après la fermeture de ces structures d'accueil en raison de l'épidémie de coronavirus ? C'est ce qu'a annoncé Christelle Dubos, la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Selon elle, dès lundi prochain, tous les enfants de moins de 3 ans pourront retourner à la crèche ou retrouver leur assistante maternelle.

Europe 1 vous explique les nouveaux protocoles sanitaires mis en place :

Les entreprises évoluent aussi

Après les écoles, les entreprises pourront à leur tour alléger le protocole sanitaire mis en place pour limiter la propagation du Covid-19. Depuis le début de semaine déjà, l'attestation de déplacement aux heures de pointe n'est plus obligatoire dans les transports en commun. Et selon des informations d’Europe 1, la fin des 4m2 par salarié n'est plus qu'une question de jours.

La nouvelle règle qui se profile est celle du mètre de distance entre chaque salarié. Elle doit toutefois encore être validée par les autorités sanitaires. Il n'y aura désormais plus qu'un seul protocole qui remplacera les 80 guides et fiches métiers établis en plein confinement par le ministère du Travail. Ces protocoles très stricts ralentiraient en moyenne de 20% la productivité des entreprises. Certains patrons avouent d'ailleurs que tout n'est plus vraiment respecté à la lettre.

Une chute du PIB plus faible qu'annoncé au deuxième trimestre ?

L'Insee anticipe désormais une chute du produit intérieur brut (PIB) de 17% au deuxième trimestre, contre 20% lors de sa précédente estimation, grâce notamment à une accélération de la reprise de l'activité en juin. La reprise de l'économie française est "très nette depuis la mi-mai, après un mois d'avril qui restera sans doute dans les annales comme l'un des pires (…) en temps de paix", indique l'Institut national de la statistique dans son dernier point de conjoncture, même si l'activité devrait rester en juin de 12% inférieure à ce qu'elle aurait été dans une situation "normale".

Vers des milliers de suppressions de postes à Air France : "C'est proprement scandaleux"

Air France devrait annoncer prochainement la suppression, sur la base du volontariat, de plusieurs milliers de postes, pour faire face à l'impact de la crise liée au coronavirus sur son activité, ont affirmé mercredi à l'AFP plusieurs sources syndicales. Selon Les Échos, "le plan de reconstruction d'Air France (…) devrait compter de 8.000 à 10.000 suppressions d'emplois, soit 15% à 20% des effectifs de groupe".

Jeudi matin, Europe 1 a fait réagir Vincent Salles, délégué CGT Air France, qui se dit scandalisé, d'autant plus qu'Air France bénéficie d'un prêt garanti par l'État de sept milliards d'euros.

Municipales : des règles adaptées à l'épidémie

Procurations modifiées, réaménagement des bureaux de vote, port du masque obligatoire… Le ministère de l'Intérieur a rappelé mercredi soir dans un communiqué les règles pour le second tour des élections municipales du 28 juin. Au vu des règles sanitaires imposées par le virus, le ministère de l'Intérieur propose des "moyens alternatifs de campagne" électorale comme la mise en ligne des professions de foi sur un site spécial, la mise en place de panneaux d'affichage supplémentaires et la "sensibilisation des médias locaux et nationaux pour donner plus de visibilité aux campagnes". Pour ce qui est des réunions publiques, les regroupements sont possibles dans les établissements recevant du public dans les conditions prévues par le décret du 31 mai établissant les règles de l'état d'urgence sanitaire.

29.575 morts en France, la pression épidémique faiblit

D'après le dernier bilan publié mercredi, le nombre total de décès du coronavirus s'élève à 29.575 morts en France depuis le début de l'épidémie. 19.118 personnes sont mortes au sein des établissements hospitaliers et 10.457 en établissements sociaux et médico-sociaux, des chiffres réactualisés lundi.

772 malades atteints d’une forme sévère de coronavirus sont hospitalisés en réanimation, avec une baisse marquée de 48 malades par rapport à mercredi. 10.267 personnes sont hospitalisées pour une infection au coronavirus, contre 11.678 mercredi 10 juin.

Plus de 443.000 morts dans le monde, le Brésil et la Suède inquiètent

La pandémie a fait au moins 443.821 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 116.963 morts. Viennent ensuite le Brésil (45.241 morts), le Royaume-Uni (41.969 morts), l'Italie (34.405 morts), et la France (29.547 morts). Au Brésil, la pandémie continue de se répandre, mais le gouvernement affirme que la situation est sous contrôle et le déconfinement se poursuit progressivement dans la plupart des États.

De son côté, la Suède a franchi la barre des 5.000 décès, pour plus de 54.000 cas de contamination avérés de coronavirus, selon un dernier décompte de l'autorité sanitaire publié mercredi. Dans ce royaume de 10,3 millions d'habitants, qui a pris des mesures plus souples que la plupart des autres pays européens pour tenter de contenir la pandémie, 102 nouveaux décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, portant à 5.041 le nombre total des morts dues au Covid-19 pour 54.562 cas confirmés.

La situation s'aggrave à Pékin

Assiste-t-on à un rebond du coronavirus en Chine ? Même si les spécialistes se divisent pour savoir si l’on doit parler, ou non, d’une seconde vague du coronavirus, la situation sanitaire reste très préoccupante. À Pékin surtout, épicentre d'un rebond du Covid-19, où 31 nouveaux cas ont été décelés ces dernières 24 heures. Alors que ce chiffre pourrait être largement sous-estimé selon certains observateurs, la capitale chinoise se coupe peu à peu du reste du monde. Les aéroports de la ville sont quasiment fermés avec plus de 70% des vols annulés. Les trains ont été stoppés.

Les mesures de confinement se sont durcies brusquement dans la nuit de mardi à mercredi, lorsque la mairie a annoncé à 23 heures le confinement de onze des seize districts de la ville. Toutes les écoles qui avaient rouvertes sont désormais fermées. Elles le resteront certainement jusqu'en septembre. Toutes les informations dans notre reportage ici.