INFORMATION EUROPE 1 - Vers un allègement du protocole sanitaire dans les entreprises

Après les écoles, les entreprises pourront à leur tour alléger le protocole sanitaire mis en place pour limiter la propagation du Covid-19. Depuis le début de semaine déjà, l'attestation de déplacement aux heures de pointe n'est plus obligatoire dans les transports en commun. Et selon des informations d’Europe 1, la fin des 4m2 par salarié n'est plus qu'une question de jours.

La nouvelle règle qui se profile est celle du mètre de distance entre chaque salarié. Elle doit toutefois encore être validée par les autorités sanitaires. Il n'y aura désormais plus qu'un seul protocole qui remplacera les 80 guides et fiches métiers établis en plein confinement par le ministère du Travail. Ces protocoles très stricts ralentiraient en moyenne de 20% la productivité des entreprises. Certains patrons avouent d'ailleurs que tout n'est plus vraiment respecté à la lettre.

Simplifier le quotidien en entreprise

Pour les plus rigoureux, cet assouplissement va permettre de faire revenir plus de salariés dans l'entreprise ou de retrouver une certaine normalité. "Ça va nous permettre de remettre en service des salles de réunion dont on avait limité l’accès, ou de relâcher les sens stricts de circulation que l’on avait imposé dans les couloirs", relève auprès d’Europe 1 Alain Dulac, qui dirige la société Factem spécialisée dans l'électroacoustique en Normandie. "On avait également un nettoyage strict des outils deux fois par jour, on va alléger cette mesure, et remettre à disposition des fontaines à eau et des machines à café."

Beaucoup d’entreprises prévoient toutefois de garder quelques nouvelles habitudes : la distribution de gel hydroalcolique, les horaires décalées, les roulements plus nombreux à la cantine ou encore le port du masque quand on doit travailler de manière rapprochée.