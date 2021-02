EN DIRECT - Coronavirus : Solidays annulé, l'Allemagne prolonge ses restrictions

EN DIRECT

Les derniers chiffres publiés par Santé publique France mercredi confirment "un plateau déclinant", selon l'expression de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. En parallèle, les premiers tests salivaires pour détecter le virus se déploient aujourd'hui dans des hôpitaux. Le festival Solidays est annulé une deuxième fois, tandis que l'Etat de New York lui rouvre les grandes salles de spectacle et les grands stades. Suivez l'évolution de la situation jeudi.

Les informations à retenir : 80.443 morts du Covid-19, les chiffres confirment "un plateau déclinant"

Les tests salivaires se déploient dès ce jeudi

Après 2020, l'édition 2021 de Solidays annulée

L'Etat de New York autorise grandes salles de spectacle et stades à rouvrir

80.443 morts, "plateau déclinant"

Le dernier bilan des autorités sanitaires confirme que l'épidémie de Covid-19 en France est sur "un plateau haut, même s’il apparaît légèrement déclinant depuis une semaine", telle que le décrivait le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal mercredi. Les chiffres des hospitalisations et entrées en réanimation de malades du Covid-19 sur 24 heures étaient en léger repli par rapport à la veille. Les hôpitaux accueillent désormais 27.417 malades du Covid-19, contre 27.634 la veille, avec 1.525 admissions ces dernières 24 heures (+1.931 mardi).

Les tests salivaires de détection du virus se déploient

La Haute Autorité de Santé donne ses recommandations concernant l'utilisation des tests salivaires comme moyen de détection des contaminations au covid-19 jeudi. Et dès aujourd'hui, ces premiers tests seront déployés dans certains hôpitaux parisiens, a expliqué Olivier Véran mercredi. Le public prioritaire est celui des écoles, comme nous vous l'expliquons dans cet article.

2,5 millions de vaccinations en France

Alors que le gouvernement espère atteindre la barre des quatre millions de Français vaccinés d’ici à la fin du mois, la Direction générale de la santé (DGS) a publié ses nouveaux chiffres mercredi. Près de 2,5 millions de vaccinations ont donc été réalisées en France depuis le début de la campagne. Environ deux millions de premières injections de vaccin ont été délivrées, et un peu plus de 440.000 personnes ont reçu la deuxième.

L'édition 2021 du festival Solidays est annulée

L'association Solidarité Sida annonce mercredi l'annulation du festival Solidays pour la deuxième année consécutive, en raison de l'épidémie de Covid-19. "Nous ne voulons plus nourrir l’espoir sans être sûrs de rien", explique l'organisation dans un communiqué. "Nous n’avons plus le temps d’attendre ni un taux de vaccination rassurant, ni l’hypothétique mise en place d’un passeport sanitaire, ni l’heureux jour où nous pourrons retrouver un peu de 'normalité' dans nos vies."

+500% de cyberattaques contre les hôpitaux depuis le Covid

Depuis l'apparition du coronavirus, les cyberattaques contre les hôpitaux ont bondi "de 500%", confirme au micro d'Europe 1 Philippe Trouchaud, en charge de la cybersécurité chez PWC, l'un des principaux cabinets de conseil au monde. "Les hôpitaux sont certainement ciblés en ce moment parce qu'ils sont sous le feu de l'actualité. Avec le coronavirus, on a encore plus besoin d'eux. Donc les cybercriminels pensent qu'il va être plus facile dans ces circonstances d'obtenir de l'argent en échange des données." Pourquoi les hôpitaux sont-ils de plus en plus ciblés ? Europe 1 vous a tout résumé ici.

L'Allemagne prolonge ses restrictions jusqu'au 7 mars

L'Allemagne va prolonger jusqu'au 7 mars les restrictions en place pour tenter d'endiguer la pandémie de Covid-19 mais va permettre aux régions d'ouvrir leurs écoles si les conditions sanitaires locales le permettent, a indiqué mercredi Angela Merkel.

Commerces non alimentaires, restaurants, cafés, musées ou encore équipements sportifs resteront fermés "compte tenu de l'incertitude concernant la propagation des variants du virus", a expliqué la chancelière, à l'issue d'une réunion sur le sujet avec les Etats régionaux.

L'Etat de New York autorise grandes salles de spectacle et stades à rouvrir au public

Le gouverneur de l'Etat de New York a annoncé mercredi que les grandes salles de spectacle et les stades pourraient rouvrir avec une jauge de 10% de leur capacité d'accueil à partir du 23 février, une première après presque un an de fermeture. Pour assister au spectacle ou à la rencontre sportive, les spectateurs devront présenter à l'entrée l'attestation d'un test PCR négatif datant de moins de 72 heures et se faire prendre la température. Une fois dans la salle, ils devront porter un masque et respecter les règles de distanciation physique.

L'UE veut muscler sa production de vaccins

L'Union européenne, qui a été "trop optimiste" sur les livraisons de vaccins, veut muscler la production de masse pour mieux préparer les Vingt-Sept à la propagation des nouveaux variants, a affirmé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes Clément Beaune a estimé mercredi que les Européens n'avaient pas été "assez bons" sur l'investissement pour le développement de vaccins anti-Covid.

Le laboratoire BioNTech va démarrer la production de son vaccin conçu avec Pfizer dans une nouvelle usine à Marbourg (Allemagne).

Plus de 2,34 millions de morts

La pandémie a fait plus de 2,34 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée. Après les Etats-Unis (468.203 morts), les pays les plus endeuillés sont le Brésil (233.520), le Mexique (168.432), l'Inde (155.252) et le Royaume-Uni (113.850).

Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques comme cela a été le cas en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.