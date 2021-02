Coronavirus : 80.803 morts, la situation est "fragile, incertaine, mais sous contrôle"

Le coronavirus a fait 80.803 morts en France depuis le début de la crise, soit 360 de plus en 24 heures, selon les chiffres publiés par le site du gouvernement jeudi soir. Comme la veille les hospitalisations sont en baisse, et on compte désormais 27.007 patients hospitalisés à cause du coronavirus, soit 454 de moins que mercredi.

Baisse des hospitalisations, hausse en réanimation

Mais ce mouvement s'inverse pour les réanimations, où l'on dénombre ce jeudi soir 3.337 cas graves, soit 18 de plus depuis le dernier pointage. Par ailleurs, 21.063 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en 24 heures, tandis que presque 2 millions de Français ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid.

Lors d'une conférence de presse dédiée à la situation sanitaire du pays, le ministre de la Santé Olivier Véran a précisé que le variant britannique représente entre 20% et 25% des contaminations recensées au niveau national. Mais, se voulant rassurant, il affirme que sa diffusion n'est toutefois "pas inéluctable".