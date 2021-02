Covid-19 : les tests salivaires de détection du virus sont déployés ce jeudi

La Haute Autorité de Santé va donner ses recommandations concernant l'utilisation des tests salivaires comme moyen de détection des contaminations au covid-19, jeudi matin. Mais sans attendre la publication de ces détails, notamment sur quels modèles seront homologués, les premiers tests seront déployés aujourd'hui dans certains hôpitaux parisiens, a expliqué Olivier Véran mercredi.

Écoles et bientôt collèges et lycées

Le ministre de la Santé a également précisé que le public prioritaire reste les enfants, dans les écoles, comme l'avait déjà annoncé Jean Castex. Objectif : identifier rapidement les cas positifs pour préserver les écoles "dont nous souhaitons, explique Olivier Véran, qu’elles puissent rester ouvertes le plus longtemps possible". Selon nos informations, les élèves de collèges et lycées devraient aussi rapidement pouvoir en bénéficier.

Ces tests, comme leur nom l'indiquent, se font avec un simple prélèvement de salive - il n'est donc plus nécessaire d'insérer un écouvillon dans le nez. Le prélèvement est ensuite envoyé en laboratoire pour analyse. Pas question pour le moment de recourir aux autotests salivaires dont les résultats sont quasi immédiats, mais jugés beaucoup trop aléatoires.

L'objectif d'ici mi-février est de réaliser entre 200 et 300.000 tests salivaires par semaine.