EN DIRECT - Coronavirus : rentrée scolaire à haut risque ce lundi

Jour de rentrée des classes (et d'inquiétude) pour les 6,5 millions d’élèves de maternelle et de primaire (et leurs parents), ce lundi, en France. Des tests salivaires sont déployés dans les écoles pour éviter que les contaminations au Covid-19 ne repartent à la hausse et, selon le protocole du ministère de l'Education nationale, une classe sera fermée dès le premier cas détecté. Cette rentrée s'inscrit en effet dans un contexte tendu, alors que la tension reste très forte dans les services de réanimation français. Suivez notre direct.

Les principales informations à retenir 6.000 malades sont en réanimation en France

Les élèves de maternelle et de primaire font leur retour à l’école

Jean Castex assure que les variants brésiliens et sud-africains sont peu présents en France

Le variant indien inquiète alors que l’Inde enregistre un record de contaminations

Jour de rentrée scolaire pour les maternelles et les primaires

Trois semaines après la fermeture des écoles en France, 6,5 millions d’élèves de primaire et maternelle font leur retour en classe lundi matin. Une rentrée qui s’accompagne évidemment de beaucoup d’inquiétudes. Quelque 400.000 tests salivaires doivent être déployés lundi et leur nombre devrait augmenter chaque semaine, selon les annonces de Nathalie Elimas, secrétaire d'Etat en charge de l'Education prioritaire, dimanche soir sur Europe 1. En complément, le gouvernement annonce la commande de 64 millions d'autotests, destinés aux professeurs, au personnel des écoles et aux lycéens. Selon le protocole instauré, une classe sera fermée dès qu’un cas de Covid y sera détecté.

Les collégiens et les lycéens reprendront quant à eux en distanciel dès ce lundi, mais en présentiel dès le lundi 3 mai, avec des jauges adaptées.

La pression hospitalière reste forte

218 patients ont été admis en réanimation dimanche, soit 130 admissions de moins que la veille. Mais la pression hospitalière reste forte, avec environ 6.000 malades en réanimation. 145 décès du Covid-19 ont été enregistrés dimanche, portant le nombre total de morts depuis le début de l’épidémie en France à 102.858. Environ, 25.000 nouveaux cas de Covid ont également été détectés dimanche.

Les variants brésiliens et sud-africains peu présents en France

Selon les déclarations du Premier ministre Jean Castex dimanche, les variants brésiliens et sud-africains sont "très peu nombreux et ont tendance à régresser". Malgré tout, Olivier Guérin, membre du Conseil scientifique et chef du pôle gériatrie du CHU de Nice, invite à "une vigilance extrême" sur le sujet.

Jean Castex était dimanche à l’aéroport de Roissy pour constater la mise en place du nouveau protocole pour l’arrivée de voyageurs en provenance de cinq pays à risque : le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Argentine et le Chili. Les arrivants doivent être testés et placés en quarantaine pour dix jours à compter de leur arrivée.

Les touristes américains vaccinés auront le droit de voyager dans l'UE

Les touristes venant des Etats-Unis seront autorisés à visiter l'Union européenne dans les prochains mois, à condition d'être vaccinés contre le Covid-19, a déclaré dimanche la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans une interview au New York Times.

"Les Américains, d'après ce que je peux voir, utilisent des vaccins approuvés par l'Agence européenne des médicaments (EMA)", a-t-elle justifié. "Cela permettra la libre circulation et les déplacements vers l'Union européenne". "Car une chose est claire : les 27 Etats membres accepteront, sans condition, tous ceux qui sont vaccinés avec des vaccins approuvés par l'EMA", a assuré Ursula Von der Leyen au quotidien new-yorkais.

La présidente de la Commission européenne n'a pas dévoilé de calendrier précis, mais le New York Times a indiqué que les nouvelles règles pourraient être mises en place dès cet été, alors que les vaccinations s'intensifient dans le monde entier.

Record mondial de contaminations en Inde

L’Inde a enregistré près de 350.000 personnes contaminées en une seule journée, soit le record mondial de contamination. Le pays d'1,3 milliard d'habitants ne parvient pas à juguler la flambée épidémique. Face cette "tempête", pour reprendre l'image du Premier ministre indien Narendra Modi, les autorités locales ont prolongé d'une semaine le confinement en vigueur à New Delhi. "Les ravages du coronavirus se poursuivent et il n'y a pas de répit", a déploré le chef du gouvernement de la capitale Arvind Kejriwal.

Dans les hôpitaux, des témoins décrivent des couloirs encombrés de lits et de brancards et des familles suppliant en vain qu'on leur fournisse de l'oxygène ou une place pour leurs proches mourants. Dimanche, les Etats-Unis ont annoncé qu'ils allaient "immédiatement" envoyer à l'Inde des composants pour la production de vaccins ainsi que des équipements médicaux. Le Royaume-Uni, l’UE ont également promis des aides. L’Elysée a promis de son côté un "soutien significatif en oxygène".

Plus de trois millions de morts au total

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 3.100.659 morts dans le monde, selon un bilan établi dimanche soir. Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de morts avec 571.921 décès, suivis par le Brésil (389.492), le Mexique (214.853), l'Inde (192.311) et le Royaume-Uni (127.417). Parmi les pays les plus durement touchés, la Hongrie est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, suivi par la République tchèque.