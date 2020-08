EN DIRECT - Coronavirus : de nouvelles règles sanitaires en entreprise "d'ici fin août"

EN DIRECT

Le coronavirus n'est pas en vacances : plus de 3.300 nouveaux cas ont été confirmés en France dans les dernières 24 heures, une progression inédite depuis mai. Le nombre de clusters est aussi en hausse, notamment dans les entreprises. Ainsi, de nouvelles règles sanitaires pourraient être mises en place d'ici la fin du mois d'août, a annoncé la ministre du Travail Elisabeth Borne. Notamment, le télétravail "reste recommandé" et "il faut le mettre en place chaque fois que c'est possible dans les zones de circulation active du virus", affirme-t-elle. Dans le monde, le virus continue de circuler et tous les pays sont concernés par le retour progressif du Covid-19. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir : Plus de 3.300 nouveaux cas ont été enregistrés en France entre vendredi et samedi, soit la plus forte progression depuis mai

De nouvelles règles sanitaires en entreprise devraient être annoncées "d'ici fin août", selon la ministre du Travail Elisabeth Borne

Le port du masque est étendu à plusieurs arrondissements de Marseille

Le virus continue de circuler dans le monde, avec plus de 760.000 morts recensés depuis le début de la crise

Les Français plus inquiets du risque sanitaire que du risque économique

Interrogés sur "ce qui les inquiète le plus", les Français placent en tête de leurs inquiétudes "le risque sanitaire sur (leur) santé et celle de (leurs) proches" (53%), devant "le risque économique et notamment les conséquences sur l'emploi" pour eux et leurs proches (29%), puis "le risque pour les libertés publiques avec les obligations pour lutter contre l'épidémie (port du masque obligatoire, restriction de l'accès à certains lieux)", à 18%. Ils sont par ailleurs toujours 52% à faire confiance au gouvernement pour "aider les entreprises en difficulté en raison du coronavirus" (48% ne lui font pas confiance pour ça), et 41% à lui faire confiance pour "faire face efficacement" au virus (59% ne lui font pas confiance), selon un sondage Ifop pour Le Journal du dimanche réalisé du 13 au 14 août. Ils étaient respectivement 52% et 42% lors du dernier sondage similaire fin mai.

Progression inédite du nombre de cas en France depuis mai

Car la situation sanitaire s'aggrave : plus de 3.300 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés en France dans les dernières 24 heures, une progression inédite depuis mai, selon des chiffres de Santé Publique France mis en ligne samedi soir. Selon ces chiffres, 3.310 nouveaux diagnostics positifs ont été enregistrés, ainsi que 17 nouveaux foyers de cas groupés ("clusters"). Le taux de positivité sur une semaine continue d'augmenter, à 2,6%. Le nombre de patients Covid-19 en réanimation, à peu près stable depuis fin juillet, a légèrement augmenté, à 376 (+9 par rapport aux chiffres publiés vendredi par la Direction générale de la Santé, qui communique en général le bilan quotidien). La France compte désormais 30.409 personnes décédées du Covid-19 depuis le début de l'épidémie, dont 19.904 en établissements hospitaliers, selon Santé Publique France.

Les masques gagnent les villes, bientôt les entreprises ?

Pour y faire face, les autorités sanitaires amplifient les mesures de protection. À Paris et Lille, le port du masque est obligatoire dans de nombreux quartiers. À partir de ce dimanche, il sera également étendu à l'ensemble des sept premiers arrondissements de la ville de Marseille. Alors que le débat fait rage entre les spécialistes pour savoir s'il faut oui ou non imposer le port du masque dans tous les espaces clos, publics ou privés, le gouvernement veut modifier "d'ici à la fin août" les règles sanitaires pour endiguer le coronavirus en entreprise. Dans un entretien au Journal du dimanche, la ministre du Travail a annoncé qu'elle présentera "mardi aux partenaires sociaux les premières évolutions que nous proposons d'introduire", ajoutant que ces décisions devront être prises "dans les jours qui viennent, pour que les nouvelles règles puissent s'appliquer d'ici à la fin août".

Parmi ces mesures, "le port obligatoire du masque" sera préconisé "dans les salles de réunion où il n'y a pas d'aération naturelle (et) les espaces de circulation", mais pas forcément dans les bureaux individuels où "il n'est sans doute pas nécessaire", précise Elisabeth Borne. Quant au télétravail, il "reste recommandé" et "il faut le mettre en place chaque fois que c'est possible dans les zones de circulation active du virus", affirme-t-elle. Par ailleurs, la ministre du Travail reconnaît que la crise économique provoquée par le coronavirus "se traduit par plus de plans sociaux", avec "275 plans de sauvegarde de l'emploi enclenchés depuis début mars".

La course au vaccin continue

Dans le monde, de nombreux pays musclent leur dispositif pour contrer un rebond du nouveau coronavirus, rendant d'autant plus cruciale la course au vaccin que la Russie affirme mener. Quelques jours après l'annonce par Vladimir Poutine qu'un premier vaccin "assez efficace" avait été mis au point en Russie (et testé sur la propre fille du président russe), Moscou a annoncé avoir produit les premières doses. Le "Spoutnik V" est cependant perçu avec scepticisme par le reste de la planète, la phase finale des essais n'ayant commencé que cette semaine. Dans la course aux vaccins, les Etats-Unis ne sont pas en reste, avec des essais cliniques de vaccins expérimentaux anti-Covid en Floride notamment.

Et tous les pays sont concernés par le retour du virus

Même des pays dont la gestion de la première vague épidémique avait été saluée sont concernés par le retour du virus. La Nouvelle-Zélande a prolongé vendredi le confinement d'Auckland. La Corée du Sud a durci samedi les mesures de restrictions sociales à Séoul. Et les rencontres de sport professionnel devront de nouveau être jouées à huis clos. En Amérique du Sud, les mesures de reconfinement suscitent la colère des commerçants, comme en Colombie. À Bogota, ils ont manifesté samedi, vêtus de noir, brandissant des pancartes "la fermeture est une autre façon de mourir". Et au Pérou, plus de 22.000 policiers et militaires devaient patrouiller à partir de dimanche à Lima pour faire appliquer le couvre-feu, instauré dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.