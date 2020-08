Quatorzaine au Royaume-Uni : surpris, les voyageurs entre compréhension et agacement

REPORTAGE

Dans quelques heures, une quatorzaine s'imposera pour tous les voyageurs en provenance de France et à destination du Royaume-Uni. Décision du gouvernement britannique, cette mesure sanitaire fait suite à une inquiétante recrudescence de l'épidémie de coronavirus en métropole, mais aussi dans d'autres pays visés par le Royaume-Uni, comme Monaco, les Pays-Bas, ou encore Malte. Annoncée jeudi soir, elle s'applique dès samedi à 4 heures du matin, laissant une trentaine d'heures aux voyageurs impactés pour s'adapter si besoin. Pris par surprise, beaucoup de Britanniques tentent désormais de rentrer chez eux le plus vite possible, comme a pu le constater Europe 1.

"Je pense que c'est une quarantaine complètement inutile"

Sur le quai de la gare du Nord, à Paris, Simon fulmine. "On a dû annuler deux nuits d'hôtel", explique le jeune britannique au micro d'Europe 1. "Ce matin, quand j'ai regardé internet sur mon téléphone, j'ai vu que les mesures avaient changé… Je pense que c'est une quarantaine complètement inutile", peste-t-il, alors qu'il visitait pour la première fois la capitale française.

Mais Simon n'est pas le seul à avoir dû changer tous ses plans : l'obligation d'isolement fera rater les premiers jours de rentrée scolaire aux enfants dont les familles ont prévu de rentrer la seconde partie du mois d'août. Et une chose est sûre : tous ne seront pas de retour au Royaume-Uni à temps. Eurotunnel, qui assure les navettes sous la manche, prévient qu'il n'y a plus aucun billet disponible à la vente. "Les clients ne pourront embarquer sur les navettes sans réservation valide", a tweeté la compagnie.

Les voyageurs en provenance du Royaume-uni bientôt concernés ?

Les touristes actuellement en Grande-Bretagne pourraient aussi décider de rentrer illico presto en métropole, car Paris n'a pas du tout apprécié cette nouvelle tombée jeudi soir. Il s'agit d'"une décision britannique que nous regrettons et qui entraînera une mesure de réciprocité, en espérant un retour à la normale le plus rapidement possible", a tweeté le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, Clément Beaune. Des voyageurs français partant vers l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord ou le Pays de Galles pourraient donc aussi subir une quatorzaine à leur retour de Grande-Bretagne.

Une décision britannique que nous regrettons et qui entraînera une mesure de réciprocité, en espérant un retour à la normale le plus rapidement possible @Djebbari_JBhttps://t.co/6pA0qDQun6 — Clement Beaune (@CBeaune) August 13, 2020

"L'amour des enfants est plus fort que la quarantaine"

Mais cela n’empêchera pas Caroline de maintenir son départ vendredi et d'aller voir ses enfants, qui vivent à Londres. "Si je dois rester 15 jours en quarantaine au retour, je le ferais", explique-t-elle au micro d'Europe 1. "Je trouve ça tout à fait normal de poser ce genre de conditions, l'amour des enfants est plus fort que la quarantaine", conclut-elle.