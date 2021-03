EN DIRECT - Coronavirus : deuxième jour de confinement, le système d'attestations simplifié

EN DIRECT

16 départements ont vécu samedi leur premier jour de reconfinement. Une première journée marquée par le couac autour de l'attestation de sortie, finalement supprimée pour les déplacements jusqu'à 10 kilomètres. Reste désormais à savoir si ces mesures suffiront à faire baisser la pression hospitalière, alors que plus de 35.000 nouveaux cas ont été recensés samedi. Dans le Journal du dimanche, Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, alerte lui sur la situation et assure que d'autres régions pourraient bientôt basculer prochainement dans une situation "très difficile". Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir Confinement : le gouvernement a publié une nouvelle version de l'attestation

le gouvernement a publié une nouvelle version de l'attestation Le nombre de nouveaux cas continue d'augmenter

Vaccination : l'UE met la pression sur AstraZeneca

Un couac autour de l'attestation

Le confinement allégé auquel est soumis un tiers des Français depuis samedi a commencé sur un couac avec la suppression express de l'attestation de sortie. L'attestation applicable entre 06H00 et 19H00 dans les 16 départements soumis à de nouvelles restrictions pourra être remplacée en cas de contrôle par un simple document attestant du domicile, y compris une pièce d'identité, a indiqué samedi le gouvernement. Il ne sera plus non plus nécessaire de justifier du motif de ces déplacements jusqu'à 10 km.

L’attestation et la justification du motif du déplacement continueront d’être requises pour les déplacements de plus de 10 kilomètres. Quant à l'attestation applicable partout en France pour le couvre-feu (de 19H00 jusqu'à 06H00), elle reste en vigueur.

Sitôt paru samedi matin, le document de deux pages avait provoqué de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, où il a été moqué comme le comble de la bureaucratie à la française.

Plus de 35.000 nouveaux cas

Le nombre de contaminations en 24 heures a dépassé les 35.000, a indiqué Santé Publique France samedi soir, soit l'un des chiffres les plus élevés depuis novembre. Le taux de positivité est lui à 7,9%, le plus haut taux depuis début décembre.

Si la France a connu une légère baisse des nouvelles hospitalisations (1.348 ces dernières 24 heures, contre 1.661 jeudi), le chiffre enregistré sur le total des sept derniers jours dépasse les 10.000, à 10.761. Samedi, les hôpitaux français comptaient entre leurs murs 25.537 malades de Covid.

La pression sur les services de réanimation reste élevée: 4.353 malades y étaient soignés samedi (contre 4.246 jeudi), un nouveau plus haut depuis fin novembre. Les nouvelles admissions ont toutefois baissé à 317 (contre 382 il y a 48 heures). Sur les sept derniers jours, 1.640 personnes sont entrées en réanimation au total.

La maladie a emporté 185 personnes à l'hôpital en 24 heures (contre 274 jeudi), selon les chiffres publiés samedi, portant le nombre total de décès à 92.167 depuis le début de l'épidémie.

De nouvelles régions bientôt dans "une situation "très difficile"

Des régions autres que les 16 départements soumis à de nouvelles restrictions pourraient basculer prochainement dans une situation "très difficile" en raison du variant dit anglais, a prévenu Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique. Dans un entretien au Journal du dimanche, il a appelé à soumettre sans tarder les autres régions encore épargnées par la flambée épidémique aux restrictions appliquées depuis samedi dans les 16 départements.

"C'est maintenant qu’il faut agir et tester ailleurs l'impact de nouvelles mesures pour voir si elles marchent, avant d’arriver au stade où l'on n'a plus d'autre choix que de tout fermer", a déclaré le professeur Fontanet.

Il a précisé que "si les mesures proposées pour l’Île-de-France et les Hauts-de-France (...) étaient mises en place précocement dans ces autres régions, on aurait le temps d’évaluer leur efficacité pour n’avoir à les durcir qu’en cas de nécessité".

Roselyne Bachelot testée positive

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncé samedi sur Twitter qu'elle avait été testée positive au Covid-19 "à la suite de symptômes respiratoires". "A l'isolement, je vais aménager mon programme pour la semaine qui vient", a-t-elle notamment tweeté.

La ministre, 74 ans, avait été nommée en juillet à la tête du ministère, succédant ainsi à Franck Riester. Franck Riester, désormais ministre délégué chargé du commerce extérieur, avait lui aussi contracté le virus lorsqu'il était ministre de la Culture, en mars 2020. Autre ministre français touché, celui de l'Economie, Bruno Le Maire, en septembre dernier. Plus récemment, la ministre du Travail Elisabeth Borne a indiqué la semaine dernière avoir été testée positive au Covid-19.

L'UE menace AstraZeneca

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a menacé samedi de bloquer les exportations du vaccin AstraZeneca si l'Union européenne ne recevait pas d'abord ses livraisons. "Nous avons l'option d'interdire toute exportation prévue (...) Respectez votre contrat avec l'Europe avant de commencer à livrer d'autres pays", a-t-elle déclaré.

Le contrat de l'UE avec AstraZeneca prévoit la livraison de doses produites à la fois sur le territoire de l'UE et au Royaume-Uni. "Or, nous n'avons rien reçu des Britanniques, alors que nous les fournissons", a fait valoir Ursula von der Leyen, ajoutant que l'UE avait envoyé une "lettre formelle" pour s'en plaindre au groupe pharmaceutique suédo-britannique.

De son côté, le gouvernement français veut toujours accélérer sa campagne de vaccination. Dans un entretien au Parisien paru en ligne samedi soir, le ministre de la Santé Olivier Véran indique qu’"au moins 100.000 doses supplémentaires" de vaccin seront "acheminées" dans les 15 jours, en plus des livraisons prévues, dans les régions "où le virus frappe le plus", à savoir l’Ile-de-France, les Hauts-de-France, la Normandie, la Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Manifestation anti-confinement à Londres : 36 arrestations, plusieurs policiers blessés

Au moins 36 personnes ont été arrêtées et plusieurs policiers blessés samedi à Londres au cours d'une manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes contre le confinement imposé face à la pandémie, a indiqué la police de la capitale.

La plupart des personnes arrêtées l'ont été pour violation du confinement, a précisé la police. Depuis début janvier, les habitants de la capitale britannique et d'autres régions d'Angleterre ont interdiction de sortir de chez eux sauf pour un nombre limité de déplacements.

La manifestation, qui a commencé dans Hyde Park en milieu de journée, c'est poursuivie dans le centre de Londres. Après quoi, un groupe de protestataires est revenu vers le parc où ils ont lancé des projectiles sur les policiers.

Plus de 2,7 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2.702.004 morts dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11H00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (541.907), suivis par le Brésil (292.752), le Mexique (197.219), l'Inde (159.558) et le Royaume-Uni (126.026).