Coronavirus : les nouvelles attestations (simplifiées) disponibles

Des documents simplifiés. Après le couac et les moqueries provoqués par l'ancienne attestation dérogatoire pour se déplacer pendant le confinement, le gouvernement a mis en ligne de nouveaux documents. Comme annoncé par Matignon, ces derniers sont plus simples.

Un document pour les 16 départements sous confinement...

La nouvelle attestation pour les 16 départements sous confinement ne comprend plus que 12 motifs de sortie, contre 15 dans sa précédente version. Activité et achats professionnels, consultations et soins, motif familial impérieux, convocation judiciaire, ou encore déménagement et culte. Le document est à télécharger sur le site du ministère de l'Intérieur ici. Ce document n'est pas utile pour sortir le nez dehors à moins de 10 kilomètres de son domicile. Mais il est en revanche nécessaire d'avoir sur soi une pièce d'identité ou un justificatif de domicile en cas de contrôle.

... et un autre pour le reste de la France

Le ministère de l'Intérieur a également mis en ligne un autre document, à utiliser par les Français qui n'habitent pas dans les départements confinés. Cette attestation permet de se déplacer entre 19h et 6h du matin, et comporte 8 motifs de sortie. De l'activité professionnelle à la mission d'intérêt générale en passant par la sortie du chien. Ce document est à télécharger sur le site du ministère de l'Intérieur ici.