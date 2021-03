Covid-19 : les nouvelles hospitalisations et entrées en réa en légère baisse samedi

La France a enregistré une légère baisse des nouvelles hospitalisations et des entrées en réanimation liées au Covid-19 depuis jeudi, selon les chiffres donnés samedi par Santé publique France, qui n'avait pas publié de statistiques la veille. La pression sur les services de réanimation, qui accueillent les patients atteints de formes sévères du Covid, reste élevée, avec 4.353 malades samedi, contre 4.246 jeudi, un nouveau plus haut depuis fin novembre. Mais les nouvelles admissions ont elles baissé à 317 (contre 382 il y a 48 heures).

Environ 92.000 morts

Les nouvelles hospitalisations ont également baissé : 1.348 ces dernières 24 heures, contre 1.661 jeudi. Il y a désormais 25.537 malades de Covid dans les hôpitaux français, contre 25.389 jeudi. La maladie a emporté 185 personnes à l'hôpital en 24 heures (contre 274 jeudi), portant le nombre total de décès à quelque 92.000 depuis le début de l'épidémie il y a plus d'un an. Les indicateurs n'avaient pas été publiés vendredi à cause d'un incident technique, selon l'agence sanitaire.

Un tiers des Français (16 départements, dont toute l'Ile-de-France) sont soumis depuis samedi à de nouvelles restrictions, mais il reste à voir si ces mesures suffiront à freiner la progression du virus.