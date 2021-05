EN DIRECT - Coronavirus : moins de patients en réanimation en France, cluster sur un navire au Havre

EN DIRECT

En France, le nombre de patients en réanimation était en baisse samedi, mais la tension hospitalière restait forte. Un cluster a été détecté dans un navire amarré au Havre. L'Inde est confrontée à de nouveaux records de contaminations au Covid-19 et a prolongé le confinement de New Delhi. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir : La vaccination est élargie à 4 millions de personnes "fragiles"

Nouvelle baisse des hospitalisations et réanimations

Un cluster a été détecté sur un navire au Havre

Record en Inde avec plus de 400.000 contaminations au Covid

Baisse des hospitalisations en France, la vaccination élargie

Le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation a poursuivi sa décrue samedi, pour le cinquième jour consécutif, avec moins de 5.600 patients enregistrés, selon les chiffres de Santé publique France. Les services de soins critiques comptaient samedi 5.581 patients, dont 310 admis ces dernières 24 heures, contre 5.675 la veille. 28.603 patients sont actuellement hospitalisés pour cause de Covid-19, soit 327 de moins que la veille.

Avec 192 nouveaux décès en 24 heures, 104.706 personnes sont mortes en France depuis le début de l'épidémie. En 24 heures, le nombre de cas positifs confirmés est de 25.670.

Au total, 15.772.708 personnes ont reçu au moins une injection de vaccin, dont près de 6,5 millions ont reçu deux doses. Depuis samedi, la vaccination est élargie aux adultes qui "souffrent de maladies chroniques", notamment l'obésité. Et désormais, plus besoin de prescription médicale, ce qui fait craindre un engorgement des centres par un public non-prioritaire. Puis tous les Français de plus de 18 ans pourront se faire vacciner contre le Covid-19 à partir du 15 juin, tandis que les plus de 50 ans pourront même le faire à partir du 15 mai.

Cluster sur un navire au Havre

Seize marins d'un navire amarré au Havre (nord-ouest de la France), au pavillon singapourien, ont été testés positifs et des analyses sont en cours pour déterminer s'ils sont touchés par le variant indien.

Les manifestations reprennent

Des manifestations syndicales ont célébré samedi, en France et en Espagne, la journée internationale des travailleurs en dépit des restrictions imposées par la pandémie de Covid-19. A Montréal, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé samedi autour du stade olympique, qui abrite l'un des principaux centres de vaccination du Québec, pour dénoncer les mesures sanitaires imposées afin de contrer la troisième vague de la pandémie au Canada.

Au Brésil, une manifestation de soutien au président d'extrême droite Jair Bolsonaro a réuni plusieurs milliers de personnes, au mépris de toute distanciation physique en pleine pandémie, alors que l'opposition a célébré le 1er mai en ligne.

Assouplissement dans certains pays européens

Certains pays européens assouplissent de leur côté les restrictions, espérant relancer leurs économies plombées par les mesures sanitaires. Le Portugal a ainsi rouvert samedi sa frontière avec l'Espagne et entamé la dernière phase de son déconfinement entamé à la mi-mars. La Pologne a également commencé samedi la levée progressive de ses restrictions, comme en Ukraine, où centres commerciaux, restaurants et salles de sport ont rouvert leurs portes, avant les écoles mercredi.

Deux soirées tests dans une discothèque de Liverpool

Quelque 3.000 personnes étaient attendues vendredi et samedi dans une discothèque de Liverpool, pour deux soirées-tests sans masque. Les participants, qui devaient présenter un test négatif pour rentrer dans le club, seront retestés dans quelques jours.

Vaccination ouverte à tous en Inde, un confinement recommandé

L'Inde a ouvert samedi sa campagne de vaccination à l'ensemble de ses quelque 600 millions d'adultes, en dépit des pénuries et en pleine flambée épidémique, avec un nouveau record de plus de 400.000 contaminations en 24 heures. A ce jour, 155 millions de doses ont été administrées à 127 millions de personnes, soit 9,2% de la population indienne.

Pour tenter de freiner l'épidémie, l'Inde doit imposer un confinement de plusieurs semaines, a déclaré le conseiller médical de la Maison Blanche, l'immunologue Anthony Fauci, dans une interview à la presse indienne. Le gouvernement indien s'est montré réticent à la mise en place d'un nouveau confinement national, car cette mesure mise en place il y a un an avait durement frappé l'économie. La capitale, New Delhi, va pour sa part rester confinée une semaine supplémentaire, car le nombre de nouveaux cas continue d'augmenter rapidement.

L'aide médicale internationale, annoncée par plus de 40 pays, a par ailleurs commencé à arriver cette semaine dans le pays.

100 millions de vaccinés aux États-Unis

Quelque 101,4 millions de personnes sont désormais entièrement vaccinées aux Etats-Unis, ont annoncé les autorités sanitaires, se félicitant du franchissement d'une "étape majeure". Cela représente environ 40% de la population adulte aux États-Unis et le double du nombre des personnes qui étaient entièrement vaccinées fin mars. Plus de 43 millions de personnes supplémentaires sont partiellement vaccinées.

Plus de 3,18 millions de morts

La pandémie a fait plus de 3,18 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 151 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP samedi à la mi-journée. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (576.718), devant le Brésil (406.437) et le Mexique (216.907). L'Inde (211.853 morts à ce jour) devrait dépasser le Mexique dans les tout prochains jours.

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.