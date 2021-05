1er-Mai : plus de 106.000 manifestants en France dont 17.000 à Paris

Les rassemblements du 1er-Mai ont réuni plus de 106.000 manifestants en France, dont 17.000 à Paris, selon les chiffres communiqués en fin de journée par le ministère de l'Intérieur ,la CGT dénombrant elle 150.000 manifestants sur l'ensemble du territoire. Le défilé parisien a été émaillé samedi d'échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogène et de grenades de désencerclement et procédé à des interpellations. Le ministère a dénombré 281 manifestations dans le pays et 56 interpellations, dont 46 à Paris. Il a également fait état de six policiers blessés, dont trois dans la capitale.