Coronavirus : extension des délais de remboursement des actuels prêts garantis par l'Etat pour les PME

EN DIRECT

À une semaine de la rentrée, le coronavirus continue de circuler en France, avec un taux de positivité qui est passé de 3,4% à 3,6% entre les bilans de vendredi et lundi. Cette hausse du nombre de cas est aussi enregistrée dans de nombreux autres pays du vieux continent, où, comme dans l'Hexagone les mesures sanitaires sont renforcées : l'Espagne, qui a dépassé lundi la barre des 400.000 cas diagnostiqués, envisage des "mesures drastiques" dans sa capitale Madrid. La circulation du virus semble incontrôlable en Amérique Latine, notamment au Pérou et en Argentine. Au total, depuis le début de la crise, plus de 810.000 personnes sont mortes. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir : Les PME bénéficieront d'une extension des délais de remboursement des actuels prêts garantis par l'État, annonce Bruno Le Maire

Le nombre de morts s'établit à 30.528 en France, avec une circulation du virus en nette hausse

En Europe : les restrictions s’accélèrent : l'Allemagne déconseille de visiter deux régions françaises et l'Espagne envisage des confinements ponctuels pour sa capitale Madrid

Le coronavirus a fait plus de 810.000 morts dans le monde

L'État promet un soutien durable aux PME

Les PME bénéficieront d'un soutien durable de l'État, non seulement par une extension des délais de remboursement des actuels prêts garantis, mais aussi par un nouveau système d'emprunts à très long terme, a annoncé Bruno Le Maire, ministre de l'Economie. "Il est de notre intérêt collectif à tous que les PME puissent faire face à leurs échéances de remboursement et se redressent", a-t-il déclaré lors d'un entretien à nos confrères du journal Les Echos.

"Beaucoup (des entreprises) ne seront pas en mesure de rembourser leur PGE au bout d'un an (...) et demanderont donc à étendre la durée de remboursement", a reconnu Bruno Le Maire, qui admet que la crise ne sera pas effacée en quelques mois. "Je ne jouerai pas avec la vérité : il y a beaucoup d'inconnues devant nous, beaucoup d'incertitudes. Le redressement prendra au moins deux ans, mais je pense que c'est possible en deux ans", déclarait lundi soir le ministre sur LCI.

Plus de 30.500 morts en France, le taux de positivité en hausse

La France vit-elle une seconde vague du coronavirus ? Si le nombre de décès augmente beaucoup moins fortement qu'au printemps, avec 30.528 morts au total, le nombre de cas continue de croître, tout comme le taux de positivité. Entre les bilans communiqués vendredi et lundi, il passe ainsi de 3,4% à 3,6%, ce qui montre une nette progression de la circulation du virus. Toutefois, en 72 heures, le nombre d'hospitalisations diminue, de 4.745 à 4.690 personnes prises en charge. Mais celui des réanimations, qui fluctue régulièrement, croît dans le même temps, de 379 à 399, avec 43 admissions sur les dernières 24 heures. On vous explique pourquoi la hausse du nombre de cas est plus forte que celle des hospitalisations dans cet article.

Les Hauts-de-France promettent des masques pour tous les lycéens

Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a promis de fournir un masque gratuit en tissu réutilisable à chaque lycéen et apprenti après que le gouvernement a imposé le port "systématique" du masque en salle de cours au collège et lycée. "En plus des masques distribués lors de l'opération #UnMasquePourChacun, la Région @hautsdefrance fournira à tous les lycéens et apprentis des établissements publics et privés un masque en tissu réutilisable afin de permettre une rentrée dans les meilleures conditions sanitaires", a annoncé lundi sur Twitter le président du Conseil régional Xavier Bertrand (ex-LR).

De nouvelles restrictions en Europe, la crainte d'un "hub" en Sardaigne

Lundi soir, l'Allemagne a placé les régions Île-de-France et Provence-Alpes-Côte-d'Azur en "zones à risque", a annoncé lundi le ministère des Affaires étrangères. Le ministère met en garde sur son site internet contre "les voyages touristiques, non indispensables" à destination de ces régions, ce qui signifie que les voyageurs revenant en Allemagne devront se soumettre à un test de dépistage et observer une quarantaine dans l'attente du résultat. Le nombre des nouvelles infections au Covid-19 dépasse dans ces régions le plafond de 50 cas pour 100.000 habitants sur sept jours, explique-t-il.

L'Espagne, qui a dépassé lundi la barre des 400.000 cas diagnostiqués, envisage des "mesures drastiques" dans sa capitale Madrid, par exemple des confinements ponctuels ou des limitations à la mobilité de la population, a indiqué Fernando Simón, directeur du centre des urgences sanitaire au ministère de la Santé. En Italie, l'île de Sardaigne, destination très prisée pour sa "Côte d'émeraude", s'est transformée cet été en une sorte de "hub" de facto pour le virus. Cela implique le risque que la maladie se diffuse sur tout le territoire lorsque les plus de 250.000 vacanciers qui s'y trouvent encore rentreront chez eux dans les prochains jours.

"Les patients qui ont déjà eu le Covid-19 peuvent être infectés à nouveau", selon des chercheurs

Un habitant de Hong Kong ayant guéri du Covid-19 a été de nouveau infecté par le coronavirus, plus de quatre mois après sa guérison. Ce premier cas confirmé de réinfection chez l'être humain a été annoncé, lundi, par des chercheurs de l'université de Hong Kong. "Les patients qui ont déjà eu le Covid-19 doivent avoir en tête qu'ils peuvent être infectés à nouveau et doivent respecter la distanciation physique, porter le masque et se laver les mains", a déclaré à l'AFP l'un des auteurs de l'étude, Kelvin Kai-Wang To. Si la nouvelle semble inquiétante en l'absence de vaccin, les spécialistes mettent toutefois en garde contre des conclusions hâtives en matière d'immunité.

Bolsonaro loue les mérites de l'hydroxychloroquine

Le président brésilien Jair Bolsonaro a estimé lundi que l'hydroxychloroquine aurait pu sauver de nombreuses vies au Brésil, où l'épidémie de coronavirus a tué plus de 115.300 personnes en six mois. "Vous avez sauvé, à ce que je comprends, des milliers et des milliers de vies au Brésil. Si l'hydroxychloroquine n'avait pas été politisée, beaucoup de vies en plus auraient pu être sauvées", a dit Jair Bolsonaro. La molécule a été pourtant jugée inefficace et dans certains cas dangereuse face au Covid-19 par plusieurs études scientifiques.