Covid-19 : pour les personnes infectées il y a un an, une seule dose de vaccin suffit

Ce mercredi, 23.713.679 millions de Français ont déjà reçu au moins une injection du vaccin contre le Covid-19, soit 35,4%% de la population totale. Et 9.914.533 millions ont également déjà reçu leurs deux doses. Si vous avez déjà contracté le coronavirus, il faut attendre trois mois après l’infection pour vous faire vacciner, et avec seulement une dose. Mais que faire quand votre infection remonte à beaucoup plus longtemps ? Les malades de la première vague, par exemple, ont été contaminés entre mars et avril 2020, à savoir il y a 13 ou 14 mois.

Une mémoire immunitaire

Dans ce cas-là, la Haute autorité de Santé recommande de ne faire qu’une seule dose du vaccin anti-Covid. Car les personnes infectées ont en effet développé ce qu’on appelle une mémoire immunitaire. Et si vous êtes de nouveau exposé au virus, votre organisme va s’en souvenir et le repousser.

C'est ce qu'a constaté Samira Fafi Kremer, directrice de l’Institut de virologie du CHU de Strasbourg, dans une étude qu’elle a menée sur la réponse immunitaire. "On craignait que les anticorps disparaissent avec le temps, mais on s'est rendu compte que pas du tout. En réalité, même treize mois après, quasiment toutes les personnes les ont gardés. Et qu'ils soient faibles ou forts, une seule dose suffit car elle va booster la réponse immunitaire", explique-t-elle.

Mais attention, pour que votre pass sanitaire soit valide, il faut également présenter au centre de vaccination votre test PCR positif, attestant que vous avez bien été infecté une première fois. Et si votre contamination remonte à l’époque où il y avait encore très peu de tests, votre médecin traitant doit vous fournir une attestation de votre infection.