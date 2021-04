Covid-19 : comment les entreprises s'organisent pour vacciner leurs salariés

Depuis deux semaines, il n'est plus nécessaire de passer par un médecin du travail pour se faire vacciner contre le Covid-19. Face à l'échec de la vaccination par la médecine du travail, le processus a été simplifié. Désormais, un infirmier peut réaliser l'injection. Seulement 10.500 personnes ont été vaccinées par la médecine du travail sur les 11 millions de Français qui ont reçu une première injection, indique la direction générale de la Santé. "La première phase a été d'orienter nos collaborateurs vers la médecine du travail. Sauf que l'on voit qu'elle a du mal à se procurer des vaccins et du coup, à pouvoir vacciner un maximum de salariés en général " indique Noha, DRH dans une entreprise de pétrochimie, au micro d'Europe 1.

Le retour des salariés sur site dès la fin de l'été ?

Avec la simplification du processus, les employeurs souhaitent organiser des campagnes massives de vaccination en entreprise et les infirmiers croulent sous les demandes. Ces campagnes sont une perspective de reprise pour les entreprises qui entrevoient enfin un retour à la normale. "Être vacciné aujourd'hui permet d'envisager un retour dans beaucoup d'entreprises, éviter l'absentéisme et surtout assurer une sécurité sanitaire dans les locaux et dans les lieux de travail", indique au micro d'Europe 1, Florence Herry, une infirmière qui organise des campagnes de vaccination.

Avec la reprise économique aux Etats-Unis, les entreprises du CAC40 souhaitent revoir leurs salariés dans les bureaux au plus vite. Le groupe Total a déjà ouvert six centres de vaccination et le dispositif sera élargi à des plus petits sites, avec l'objectif de vacciner au plus vite l'ensemble des salariés qui le souhaitent. Les employés pourront ainsi revenir sur site. "On espère pouvoir le faire dès le mois de septembre" confine une DRH dans une entreprise de l'industrie "et surtout, de pouvoir relancer les déplacements professionnels dès la fin de l'été".