EN DIRECT - Coronavirus : 99.480 décès en France, la tension hospitalière ne faiblit pas

EN DIRECT

La troisième vague continue de toucher le pays. Depuis le début de la pandémie, 99.480 personnes sont mortes du Covid-19 en France. Mardi, une hausse du nombre de patients admis en réanimation a une nouvelle fois été enregistrée. Selon l’Institut Pasteur, le nombre de malades admis dans ces services devrait encore augmenter dans les prochains jours. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les informations à retenir : 99.480 personnes sont mortes en France depuis le début de l'épidémie

Emmanuel Macron présidera jeudi une réunion sur la réouverture des lieux fermés

Les vols entre la France et le Brésil sont suspendus

Les élections régionales sont décalées au 27 juin

Les autorités sanitaires américaines recommandent "une pause" dans l'utilisation du vaccin de Johnson & Johnson

99.480 morts du Covid-19 en France

Avec 345 nouveaux décès enregistrés dans les dernières 24 heures, 99.480 personnes sont mortes du Covid-19 en France depuis le début de l'épidémie, selon le bilan publié mardi soir par les autorités sanitaires. En réanimation, la hausse du nombre de patients se poursuit (+36 en 24 heures), pour un total de 5.952 personnes actuellement prises en charge dans ces services, un chiffre jamais atteint depuis la mi-avril 2020. 31.226 patients sont actuellement hospitalisés en raison du Covid-19. La pression hospitalière ne faiblit pas. Toutes pathologies confondues, 90% des 8.200 lits de réanimation en France étaient occupés en fin de semaine dernière.

Autant de nouvelles qui laissent grandes ouvertes les questions sur un relâchement des contraintes à la mi-mai. Selon l'Institut Pasteur, le nombre de patients atteints du Covid-19 et placés en réanimation devrait encore augmenter dans les prochains jours.

Une réunion jeudi sur la réouverture des lieux fermés

Emmanuel Macron présidera jeudi à 18 heures à l’Elysée une réunion pour examiner les protocoles de réouverture des lieux fermés à cause de la crise du Covid-19, a annoncé mardi la présidence. "Suite aux rencontres menées par les ministres avec les acteurs des différents secteurs concernés par la fermeture d'établissements, il s'agira d'étudier les protocoles sanitaires envisagés pour la réouverture progressive" de ces lieux, a-t-elle précisé. Dans son allocution du 31 mars, Emmanuel Macron avait annoncé la réouverture "avec des règles strictes" à partir de la mi-mai de terrasses de bars et restaurants et de certains lieux de culture fermés depuis le 30 octobre.

Les élections régionales reportées d’une semaine

Jean Castex a obtenu l'aval massif de l'Assemblée, par 443 voix contre 73 et 13 abstentions, au maintien en juin des élections départementales et régionales, mais décalées aux 20 et 27 juin, avec des protocoles renforcés face à l'épidémie, après une polémique sur une consultation directe et in extremis des maires. "Les semaines qui nous séparent du scrutin ne seront pas de trop. Pour nous donner le temps utile, nous allons décaler d’une semaine supplémentaire les dates des élections", a affirmé le Premier ministre mercredi devant l'Assemblée nationale.

"Certes, ce n’est qu’une semaine, mais une semaine de campagne supplémentaire, une semaine de vaccination en plus, soit au moins 2 millions de personnes vaccinées, une semaine de préparation en plus, cela compte!", a-t-il ajouté, précisant qu'un décret serait présenté la semaine prochaine en Conseil de ministres. Mercredi, Jean Castex doit s’adresser aux sénateurs.

La France suspend ses vols avec le Brésil

Paris a décidé mardi de suspendre "jusqu'à nouvel ordre" tous les vols entre le Brésil et la France en raison des inquiétudes autour du variant brésilien, réputé plus dangereux que ceux qui dominent sur le territoire français. Après plusieurs jours d'alerte des médecins et scientifiques, le gouvernement est finalement passé à l'action. Mais beaucoup jugent cette décision trop tardive. "Il n'y a pas eu de laxisme jusqu'à aujourd'hui", a de son côté assuré Clément Beaune, le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, invité d'Europe 1 mardi soir.

La sédentarité accroit le risque de décès du Covid, selon une étude

Le manque d'exercice est associé à un risque accru, en cas de Covid-19, de faire une forme plus sévère et d'en mourir, selon une étude sur près de 50.000 patients publiée mercredi. Les personnes qui étaient physiquement inactives pendant au moins deux ans avant la pandémie étaient plus susceptibles d'être hospitalisées, de nécessiter des soins intensifs et de décéder de la maladie due au coronavirus que les patients qui avaient toujours respecté les recommandations en matière d'activité physique, selon l'étude parue dans le British Journal of Sports Medicine.

Le vaccin Johnson & Johnson mis en "pause"

Les autorités sanitaires américaines ont recommandé mardi "une pause" dans l'utilisation du vaccin de Johnson & Johnson, afin d'enquêter sur l'apparition de cas graves de caillots sanguins chez plusieurs personnes aux Etats-Unis. Le groupe américain Johnson & Johnson a immédiatement annoncé "retarder le déploiement" de son vaccin unidose en Europe. L'Afrique du Sud a dans la foulée suspendu l'utilisation de ce vaccin.

Plus de 2,94 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 2.947.319 morts, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles mardi en milieu de journée. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 563.421 décès, suivis par le Brésil (358.425 morts), le Mexique (209.702), l'Inde (171.058) et le Royaume-Uni (127.100). Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

Par ailleurs, plus de 800 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans au moins 200 pays et territoires, selon un comptage réalisé mardi.