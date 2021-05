Covid-19 : le nombre de patients en services de réa passe sous les 4.500

Le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation a poursuivi sa baisse ce jeudi, passant sous la barre des 4.500, tandis que le nombre d'hospitalisations continue également sa décrue, selon les chiffres quotidiens de Santé Publique France. Les services de soins critiques, qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue, comptent désormais 4.442 malades du Covid-19, dont 139 nouvelles admissions en 24 heures, contre 4.583 mercredi. Ce chiffre est en diminution quasi continue depuis le point haut de 6.001 atteint le 26 avril (plus haut que le pic de la deuxième vague de l'automne à 4.900 mais en dessous de celui de la première vague en avril 2020, autour de 7.000).

23.656 patients hospitalisés

Le nombre total d'hospitalisations pour Covid poursuit également sa baisse, avec 23.656 patients comptabilisés jeudi, dont 618 nouvelles hospitalisations en 24 heures, contre 24.254 la veille. La tendance à la baisse de l'épidémie est confirmée par le point épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France publié jeudi soir.

Ainsi, les chiffres consolidés pour la semaine du 3 au 8 mai montrent une nouvelle baisse des nouvelles admissions en services de réanimation (-24% par rapport à la semaine précédente) et des nouvelles hospitalisations (-25%).Le nombre total de personnes se trouvant en service de réanimation et en cours d'hospitalisation est également en baisse (respectivement -14% et -12%), même s'il est toujours "à un niveau élevé".

"La pression hospitalière demeure forte"

"En semaine 18 (du 03 au 09 mai 2021), l'amélioration de l'ensemble des indicateurs épidémiologiques s'est poursuivie", constate l'organisme, notant également une baisse pour la quatrième semaine consécutive du taux d'incidence à 197 cas pour 100.000 habitants (-18%). "Mais la circulation du virus reste toujours soutenue sur l'ensemble du territoire métropolitain. La pression hospitalière demeure forte, notamment dans les services de soins critiques dans la majorité des régions, invitant à la plus grande vigilance dans les prochaines semaines compte tenu de l'assouplissement progressif des mesures collectives", met en garde Santé Publique France.

"Le maintien d'un haut niveau d'adhésion aux mesures individuelles de prévention, de dépistage, d'isolement des cas et des contacts et l'accélération de la vaccination sont essentiels pour maintenir à la baisse la dynamique observée et préserver les capacités hospitalières", insiste le rapport hebdomadaire. Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 19.269.311 personnes ont reçu au moins une injection et 8.544.122 personnes ont reçu deux injections (soit 12,8% de la population totale et 16,3% de la population majeure), selon les chiffres publiés jeudi soir.