EN DIRECT - Déconfinement : pas de jauge pour les terrasses de moins de 10 tables

Alors que la campagne de vaccination continue d'accélérer, le vaccin AstraZeneca restera réservé aux plus de 55 ans. La Haute autorité de santé (HAS) "maintient sa recommandation de restreindre l'utilisation" du vaccin contre le Covid-19 du laboratoire "aux personnes âgées de 55 ans et plus", écrit-elle dans un communiqué. Sur le plan sanitaire, la décrue se poursuit dans les hôpitaux. De son côté, l'Assemblée nationale a finalement adopté cette nuit le texte sur la sortie de l'état d'urgence et le controversé pass sanitaire. Les terrasses de moins de 10 tables n'auront pas de jauge à respecter, a indiqué le gouvernement. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Il n'y aura pas de jauge pour une petite terrasse de restaurant, mais des séparations

La situation dans les hôpitaux est toujours tendue mais la décrue se poursuit. Les hospitalisations et les réanimations sont en baisse selon le dernier bilan de Santé publique France. 4.583 personnes étaient ainsi admises dans les services de soins critiques mercredi et un total de 24.254 patients dans le système hospitalier. Le nombre de patients dans les services de réanimation est ainsi repassé "en dessous de nos capacités théoriques maximales", a assuré le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres.

On comptabilise par ailleurs 107.148 morts depuis le début de l'épidémie. 21.498 nouvelles contaminations ont été répertoriées.

La Haute autorité de santé (HAS) "maintient sa recommandation de restreindre l'utilisation" du vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca "aux personnes âgées de 55 ans et plus". L'autorité sanitaire "a réévalué" son avis de la mi-mars "à la lumière de nouvelles données sur la balance bénéfice/risque et des travaux du Comité scientifique temporaire" mis en place par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Ce comité a émis des réserves" quant à l'administration du vaccin d'AstraZeneca "chez les plus jeunes au vu du risque de complication (...) et du bénéfice individuel attendu plus limité".

Pas de jauge pour les terrasses de moins de 10 tables

Les restaurants ayant une terrasse de moins de dix tables n'auront pas à respecter de jauge de 50% s'ils placent des paravents ou du plexiglas entre elles, à partir de la réouverture du 19 mai, a annoncé le gouvernement mercredi en publiant de multiples consignes précises pour limiter les contagions.

"Pour les petites terrasses de moins de dix tables, le restaurateur peut également organiser sa terrasse en installant une séparation visant à prévenir les projections entre les tables, au moyen par exemple d'une paroi, d'un panneau, d'un paravent, d'une jardinière, à hauteur de la personne assise", détaille le ministère de l'Economie dans un protocole renforcé pour les cafés et les restaurants mis en ligne sur son site. Le document confirme un maximum de six personnes par table, et l'interdiction de la consommation debout.

Les clients attablés devront porter le masque "pendant la commande, avant le service du premier plat, et au moment du paiement". Et le gouvernement recommande l'usage de menus sans contact: ardoises, oralement, ou par un QR code, comme c'est déjà largement pratiqué aux Etats-Unis et ailleurs, ce qui permet aux clients de trouver rapidement le menu en ligne avec leur téléphone portable.

Un pass sanitaire sera exigé pour assister à Roland-Garros

Un pass sanitaire sera exigé pour les spectateurs voulant accéder au stade de Roland-Garros (30 mai-13 juin), a annoncé mercredi la directrice générale de la Fédération française de tennis, Amélie Oudéa-Castéra. Les spectateurs devront ainsi présenter "soit le résultat d'un test négatif PCR ou antigénique de moins de 48 heures, soit un certificat de vaccination, soit un certificat de rémission, c'est-à-dire la production d'un résultat de test positif de plus de deux semaines et de moins de six mois", a détaillé Mme Oudéa-Castéra.

Par ailleurs, le tournoi accueillera jusqu'à 5.388 spectateurs jusqu'au 8 juin inclus, puis jusqu'à 13.146 à partir du 9 juin grâce à l'autorisation gouvernementale de remonter le plafond de la jauge à 65%, a annoncé mercredi la directrice générale de la Fédération française de tennis, Amélie Oudéa-Castéra. En revanche, la FFT n'a pas reçu de dérogation au couvre-feu et aucun spectateur ne sera donc admis pour les sessions nocturnes qui apparaissent pour la première année dans le Majeur français.

La fête de la musique aura bien lieu, sans pass sanitaire

La fête de la musique aura bien lieu le 21 juin, a annoncé la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot ce mercredi sur France Inter. "On est en train de travailler avec le ministère de l'Intérieur pour déployer des mesures de sécurité, mais il ne sera pas utile de présenter un pass sanitaire" a-t-elle assuré. Elle a en effet estimé que c'est "logistiquement impossible" à mettre en place d'ici-là, mais que ce dispositif est bien une des pistes étudiées pour relancer le monde du spectacle.

Optimisme sur la croissance dans la zone euro

La Commission européenne a sensiblement relevé ses prévisions de croissance 2021 et 2022 pour la zone euro en raison de l'accélération de la vaccination et l'assouplissement des mesures de confinement, dans ses prévisions économiques publiées mercredi.

Après une récession inédite de 6,6% de son produit intérieur brut en 2020, la croissance dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique devrait s'afficher selon Bruxelles à 4,3% en 2021 et 4,4% en 2022. La zone euro doit toutefois faire face à un niveau d'endettement très élevé à cause des dépenses induites par le virus, à plus de 100% de son PIB.

L'Inde franchit la barre des 250.000 décès dus au Covid

L'Inde a franchi la barre des 250.000 décès dus au coronavirus, selon des données officielles communiquées ce mercredi, alors que la pandémie continue de faire rage dans ce vaste pays de 1,3 milliard d'habitants. Selon le ministère de la Santé, 4205 personnes sont décédées au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de décès à 254.197 depuis le début de la pandémie. Le nombre de nouvelles contaminations a augmenté de près de 350.000 pour atteindre 23,3 millions.

Plus de 3,3 millions de morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3.319.512 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 10H00 GMT.

Après les Etats-Unis (583.646 décès), les pays comptant le plus de morts sont le Brésil (428.034), l'Inde (254.197), le Mexique (219.323) et le Royaume-Uni (127.629). Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués.