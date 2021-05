Covid-19 : inquiétude des médecins face au recul de la vaccination pour les autres maladies

DÉCRYPTAGE

La vaccination anti Covid-19 se poursuit en France, au détriment des vaccins dits "de routine". En effet, l’utilisation des vaccins contre les autres maladies aurait chuté de plus de 10% entre les mois de février 2020 et février 2021, selon les chiffres du Groupement pour l’élaboration et la réalisation de statistiques, et cette baisse pourrait s'aggraver dans les prochaines semaines.

Incertitude croissante à l'égard des vaccins

Ce phénomène inquiète les professionnels de santé. Au total, plus de 10% des vaccinations contre la rougeole, les oreillons et la rubéole chez les enfants ont pris du retard, et le vaccin contre l'hépatite B accuse lui aussi une baisse de 20%.

Pour Chantal Raherison-Semjen, présidente de la Société de pneumologie de langue française interrogée par Europe 1, il y a deux raisons principales à cela : "On ne parle que du Covid, donc les patients sont vaccinés contre le Covid, mais pour le reste, on a un peu oublié", explique-t-elle. "Ensuite, à cause de l'incertitude sur la vaccination, les questions, les discussions d'experts, ça a jeté un doute et certains patients se demandent si les autres vaccins en valent la peine."

C'est comme si les anti-vaccins gagnaient du terrain en pleine campagne de vaccination contre le Covid-19. Pour les médecins, il n'y a donc pas une minute à perdre. Il faut profiter de cette période pour déconstruire les idées fausses sur les vaccins. Sinon, le risque est connu : voir des maladies réapparaître dans les prochaines années.