EN DIRECT - Coronavirus : plus d'un million de vies fauchées en Amérique latine et aux Caraïbes

EN DIRECT

Les chiffres de la pandémie de Covid-19 repartent à la hausse en Amérique latine et aux Caraïbes où le seuil du million de décès liés au virus a été franchi. En France, les indicateurs de suivi de l’épidémie continuent de s’améliorer, alors que les terrasses, cinémas et musées ont rouvert leurs portes mercredi. À Bordeaux, la découverte dans un quartier d’un nouveau variant très rare, déjà identifié en Île-de-France, inquiète. Suivez en direct l’évolution de la situation :

Les informations à retenir : Plus d’un million de morts liés au Covid-19 en Amérique latine et aux Caraïbes

Tous les habitants majeurs d'un quartier de Bordeaux vaccinés après la découverte d’un variant

Le PNF enquête sur des soupçons de "favoritisme" autour de l'application StopCovid

Plus d'un million de décès en Amérique latine et aux Caraïbes

Plus d'un million de décès dus au Covid-19 ont été officiellement recensés depuis le début de la pandémie en Amérique latine et aux Caraïbes, l'une des rares régions où les chiffres repartent à la hausse, selon un comptage réalisé par l'AFP vendredi. Près de 90% des décès enregistrés se répartissent entre cinq pays qui représentent 70% de sa population : le Brésil (446.309 décès), le Mexique (221.080), la Colombie (83.233), l'Argentine (73.391) et le Pérou (67.253).

Bien que le nombre de décès quotidiens ait diminué de plus d'un tiers en six semaines - après avoir dépassé les 3.000 morts au cours de la première moitié du mois d'avril, les chiffres les plus élevés dans le pays depuis le début de la pandémie - le Brésil est toujours en alerte face au virus, deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie derrière les Etats-Unis. Opposé aux mesures de confinement et en retard dans l'achat de vaccins, le président d'extrême droite Jair Bolsonaro est sous le feu d'une commission d'enquête du Sénat pour sa gestion de la crise sanitaire.

Un quartier de Bordeaux bientôt vacciné après la découverte d'un variant "préoccupant"

Tous les habitants majeurs d'un quartier de la ville de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, vont pouvoir être rapidement vaccinés, sans conditions, après la découverte d'un "cluster" de quelques dizaines de personnes testées positives à un variant "préoccupant". "C'est un Variant of concern (VoC), soit préoccupant, comme l'étaient par exemple les variants anglais et indien. Sa souche est anglaise mais avec une mutation. Il est connu, il a aussi été vu en Ile-de-France", la région de Paris, a expliqué Patrick Dehail, conseiller médical et scientifique de l'autorité sanitaire locale.

La baisse du nombre de malades à l’hôpital se poursuit

Le nombre de malades du Covid-19 à l'hôpital, services de réanimation inclus, a continué à baisser vendredi, deux jours après la levée de certaines restrictions et l'ouverture des terrasses, cinémas et musées. Repassé mercredi sous la barre des 4.000, le nombre de personnes en soins critiques s'établit à 3.631 vendredi, contre 3.769 jeudi, 4.352 il y a une semaine et près de 6.000 il y a un mois, selon les chiffres quotidiens de l'agence sanitaire Santé publique France.

De même, le nombre total de malades du Covid-19 hospitalisés est de 20.209, contre 20.750 jeudi, 23.406 il y a une semaine et 31.000 il y a mois. Il faut remonter au 27 octobre pour trouver un total inférieur à 20.000.

Le nombre de nouveaux décès à l'hôpital s'élève à 111, portant le total de morts à 108.466 depuis mars 2020, au début de l'épidémie.

Le nombre de nouveaux cas de contamination confirmés depuis la veille est de 12.800, avec un taux de positivité des tests à 4%. Depuis jeudi, Santé publique France a toutefois changé de technique de calcul, en éliminant des doublons dans les cas recensés, d'où une baisse en trompe-l'oeil du nombre de cas, du taux d'incidence et du taux de positivité des tests par rapport aux jours précédents. Malgré ce changement, on observe "des courbes proches et des tendances similaires sans conséquence sur la dynamique de l'épidémie, son suivi et son interprétation", avait souligné Santé publique France jeudi.

30 millions d’injections d’ici la mi-juin

La vaccination poursuit sa montée en régime. Quelque 22,5 millions de personnes (soit plus du tiers de la population totale et 43% de la population majeure) ont eu au moins une injection, et 9,6 millions ont eu les deux (14% de la population totale et 18% de la population majeure), selon le ministère de la Santé. Pour la journée de jeudi, 657.000 injections ont été réalisées.

Le gouvernement vise 30 millions de premières injections à la mi-juin, et a annoncé jeudi qu'il allait avancer de deux semaines, au 31 mai, l'ouverture officielle de la vaccination à tous les adultes.

>> LIRE AUSSI -Covid : les jeunes sont de plus en plus nombreux à vouloir se faire vacciner

Le PNF enquête sur des soupçons de "favoritisme" autour de l'application StopCovid

Les dés ont-il été pipés dans l'attribution du contrat de maintenance de StopCovid, l'application du gouvernement qui a été un flop avant de se transformer en TousAntiCovid ? Le Parquet national financier (PNF) enquête depuis septembre sur des soupçons de favoritisme au bénéfice d'une filiale de Dassault. Selon une source judiciaire, le PNF a ouvert en septembre une enquête préliminaire pour "favoritisme", après un signalement de l'association anticorruption Anticor effectué au printemps 2020 sur cette application de traçage des malades du coronavirus.

Dans un courrier envoyé au parquet en juin 2020, l'association estimait que la maintenance payante pour l'application, réalisée par la société Outscale, filiale de Dassault Systèmes, aurait dû faire l'objet d'un appel d'offres. Le développement de l'application, annoncé pendant le premier confinement et lancé en juin 2020, a été présenté comme réalisé à titre gratuit par différentes entreprises privées, dont Dassault Systèmes, Capgemini, Orange ou Withings. Mais selon des révélations de L'Obs, son exploitation et sa maintenance ont fait l'objet d'une facturation pour un coût "entre 200.000 et 300.000 euros par mois".

Dans son signalement, Anticor observait que "le choix de recourir à la société Outscale", filiale de Dassault Systèmes, "en tant qu'attributaire du marché de maintenance de l'application StopCovid n'a fait l'objet d'aucune procédure de passation de marché public", pourtant obligatoire pour un tel montant.

L'Allemagne classe la Grande-Bretagne comme "zone de mutation des variants"

En raison de la propagation du variant indien du coronavirus sur son territoire, la Grande-Bretagne sera classée à partir de dimanche comme zone de mutation des variants par l'Allemagne, a indiqué vendredi l'institut de veille sanitaire Robert Koch.

Cela aura pour conséquence de limiter considérablement les voyages de la Grande-Bretagne vers l'Allemagne. Tous les voyageurs venant de ce territoire seront également soumis à une période de quarantaine de deux semaines, qui ne pourra être raccourcie même si le test est négatif.

Espagne : les vaccinés, Britanniques en tête, accueillis à partir du 7 juin

L'Espagne laissera entrer sur son territoire à partir du 7 juin "toutes les personnes vaccinées" quel que soit leur pays d'origine et les Britanniques, cruciaux pour un secteur touristique dévasté par la pandémie, pourront s'y rendre en vacances dès lundi.

Le FMI propose un plan de 50 milliards de dollars

Le FMI a proposé au G20 un plan destiné à mettre fin à la pandémie mondiale dont le financement est estimé à 50 milliards de dollars avec un objectif de vaccination d'au moins 40% de la population mondiale d'ici la fin de l'année.

Plus de 3,4 millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.432.711 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, vendredi en milieu de journée. Après les Etats-Unis (589.216), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (446.309), l'Inde (291.331), le Mexique (221.080), et le Royaume-Uni (127.701).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liés au Covid-19, l'OMS estime que le bilan réél de la pandémie est "deux à trois fois plus élevé".