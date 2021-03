Coronavirus : quelles femmes enceintes doivent se faire vacciner ?

Toutes les femmes enceintes de France, soit environ 550.000, n'ont pas encore été vaccinées contre le Covid-19. En effet, elles ne sont pas toutes éligibles à ce traitement, ce qui étonne certaines de ces futures mères et leurs médecins. Car comme l'Académie de médecine le rappelle, il n'existe aucune contre-indication à l'administration d'un vaccin en cours de grossesse, à l'exception des vaccins vivants ou atténués, ce qui n'est pas le cas de celui-ci.

Trop de peu de données sur les femmes enceintes

Pourtant, à ce stade, les autorités sanitaires ne recommandent l'injection qu'à certaines femmes enceintes, c'est-à-dire celles concernées par des problèmes cardiaques, respiratoires, une obésité ou vivant une grossesse tardive. Un choix qui s'explique par l'absence de données sur les effets du vaccin concernant cette population en particulier.

"Ces vaccins, même s'ils ne sont pas contre-indiqués chez la femme enceinte, n'ont pas fait l'objet d'études à large échelle sur cette population", explique Lise Halter, directrice de l'évaluation médicale à la Haute Autorité de santé. Donc, dès lors qu'on aura des données cliniques de phase 3 chez la femme enceinte, on pourra établir des recommandations plus larges. À ce stade, on ne contre-indique pas la vaccination chez les femmes enceintes, mais on indique que la décision doit être prise au cas par cas."

Et en attendant, les futures mères sont invitées à consulter leur médecin ou leur sage femme. Et si elles doivent se faire vacciner, c'est avec un vaccin à ARN messager, car c'est celui qui entraîne le moins de risque de fièvre.