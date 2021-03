EN DIRECT - Coronavirus : la pandémie pourrait entraîner le mariage forcé de 10 millions d'enfants

EN DIRECT

Selon le dernier bilan publié par Santé publique France, le pays compte un total de 88.574 morts du Covid-19 depuis le début de l'épidémie. La pression hospitalière reste forte, avec une hausse des hospitalisations et des réanimations. La Nouvelle-Calédonie s'est confinée deux semaines après la découverte de neuf premiers cas. Quelque 585.000 Français ont été vaccinés ce week-end, selon le gouvernement qui a décidé d'accélérer la campagne de vaccination. Dans le monde, l'Unicef a alerté sur les conséquences de la pandémie sur le mariage forcé des enfants. Suivez l'évolution de la situation en direct.

La pandémie pourrait entraîner le mariage forcé de 10 millions d'enfants

La pandémie de coronavirus pourrait entraîner le mariage forcé de 10 millions d'enfants d'ici 2030, a prévenu lundi l'Unicef, qui s'ajouteraient aux 100 millions de filles considérées comme à risque d'être mariées d'ici la fin de la décennie.

Ces mariages de filles de moins de 18 ans seraient la conséquence de plusieurs facteurs liés à la crise du Covid-19, principalement les fermetures d'école, la dégradation de la conjoncture économique, les perturbations dans les service publics et les décès de parents, selon l'agence des Nations unies consacrée à l'enfance.

Selon l'Unicef, 650 millions de jeunes filles et femmes dans le monde ont été mariées avant leurs 18 ans. La moitié de ces mariages ont eu lieu dans cinq pays : le Bangladesh, le Brésil, l'Ethiopie, l'Inde et le Nigeria.

585.000 Français ont été vaccinés ce week-end

Quelque 585.000 Français ont été vaccinés depuis vendredi, a assuré le Premier ministre Jean Castex dans un tweet dimanche soir. "Une nouvelle étape dans notre bataille contre le virus a été franchie ce week-end. Rien n'aurait été possible sans nos soignants, sapeurs-pompiers, militaires, élus, agents de l'État et des collectivités", a-t-il aussi remercié.

Selon le dernier bilan publié sur le site du gouvernement, 130 nouveaux décès ont été recensés en France, pour un total de 88.574 morts depuis le début de l'épidémie. La pression hospitalière reste forte, avec une hausse des hospitalisations et des réanimations. 24.818 patients sont actuellement hospitalisés (+193 en 24 heures), tandis que 3.743 personnes se trouvent en réanimation (+54).

La circulation épidémique reste elle aussi élevée, avec 21.825 nouveaux cas enregistrés. Alors que le gouvernement veut accélérer sa campagne de vaccination, 3.772.579 premières doses de vaccin ont pour l'instant été injectées.

En Nouvelle-Calédonie, deux semaines de confinement strict

Neuf premiers cas de Covid-19 ont été détectés dimanche en Nouvelle-Calédonie où un confinement strict de deux semaines a été annoncé par le président du gouvernement local et le haut-commissaire de la République.

Ces cas ont été identifiés lors d'investigations menées en raison de la découverte dans l'archipel voisin de Wallis et Futuna d'un premier cas autochtone, où des mesures de protection de la population, aux taux d'obésité et de diabète élevés, ont été prises, a indiqué dimanche la préfecture.

Olivier Véran voit "l'adhésion" à la vaccination monter chez les soignants

Les sept ordres des professions de santé en France "appellent d'une seule voix l'ensemble des soignants à se faire vacciner" contre le Covid-19, dans un communiqué rendu public dimanche. "Seuls 40 % des personnels des Ehpad et 30 % des soignants en établissements hospitaliers et de ville ont reçu au moins une dose du vaccin à ce jour. C'est beaucoup trop peu", selon la même source.

Le porte-parole du syndicat national des infirmiers, Thierry Amouroux, a assuré sur Europe 1 samedi que les soignants ne refusaient pas de se vacciner mais demandaient un autre vaccin "plus efficace" qu'AstraZeneca. Dimanche, Olivier Véran a toutefois exclu dans l'immédiat toute obligation de vaccination pour ces professionnels, et mis en avant un "engouement qui monte chez les soignants".

Chute de la popularité de Merkel en raison de la gestion de la pandémie

Grogne face aux ratés de la gestion de la pandémie, scandales: Angela Merkel et les conservateurs allemands voient leur popularité chuter à une semaine d'élections régionales ayant valeur de test en vue des législatives de fin septembre. Le gouvernement prévoit pourtant de lever certaines restrictions à compter de lundi: librairies, fleuristes et auto-écoles, qui ont déjà rouvert dans certains Länder, pourront de nouveau accueillir des visiteurs dans tout le pays.

Quasi-retour à la normale en Israël

S'asseoir dans un café, manger au restaurant, retourner sur les bancs de l'école : Israël revenait presque à la normale dimanche à la faveur de nouvelles mesures de déconfinement, rendues possibles par une campagne de vaccination massive. Les bars et les restaurants peuvent désormais rouvrir pour les détenteurs du "passeport vert", permis octroyé aux personnes ayant reçu deux doses du vaccin ou guéri du Covid-19.

Près de 2,6 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2.588.597 morts dans le monde, selon un bilan établi dimanche à 11H GMT par l'AFP à partir de sources officielles. Plus de 116.415.200 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. Les États-Unis sont le pays le plus lourdement endeuillé avec 524.979 décès, suivis suivis par le Brésil (265.411), le Mexique (190.357), l'Inde (157.756) et le Royaume-Uni (124.419).

Ces chiffres qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.