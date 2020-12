Coronavirus : pourquoi le protocole a-t-il été assoupli dans les Ehpad ?

DÉCRYPTAGE

C'est un desserrement des contraintes qui a de quoi étonner en pleine stagnation de l'épidémie de coronavirus : le gouvernement a assoupli ses recommandations à destination des Ehpad pour les fêtes de fin d'année. "Les résidents des établissements pour personnes âgées doivent bénéficier, comme le reste de la population générale, de la possibilité de passer les fêtes de fin d'année en compagnie de leurs proches", stipule le nouveau protocole pour ces établissements, dans lesquels les pensionnaires ont beaucoup souffert de l'isolement pendant les deux confinements.

Un équilibre au niveau sanitaire

Le nouveau protocole sanitaire facilite les sorties des résidents pour aller voir leurs familles. Mais la prudence reste de mise : à leur retour dans l'Ehpad, ils devront se soumettre à un test de dépistage PCR ou antigénique, puis s'isoler pendant les sept jours qui suivent.

"Cela correspond évidemment aux attentes des personnes de leurs proches mais elle correspond aussi aux préconisations des professionnels", se réjouit Romain Gizolme, directeur de l'Association des directeurs au service des personnes âgées. "Nous avions demandé dès le début à ce que soit toujours trouvé le meilleur équilibre entre santé psychique et santé physique."

Visites dans les chambres

Pour améliorer la santé psychique des résidents, le nouveau protocole sanitaire encourage aussi les établissements à organiser plus d'activités collectives, y compris à l'extérieur. Il sera notamment possible d'accompagner des résidents à des offices religieux.

Les conditions des visites des familles à l'intérieur des Ehpad vont également être améliorées. Elles se feront toujours sur rendez-vous mais le nombre de visiteurs par résident et les créneaux horaires pourront être revus à la hausse. Il devient même possible de les organiser à l'intérieur des chambres pour les retraités qui ont du mal à se déplacer et ceux positifs au Covid, pour ne pas isoler davantage les résidents durant cette période de fête.