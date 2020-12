EN DIRECT - Coronavirus : pas d'amélioration sur les indicateurs de l'épidémie

EN DIRECT

La France vit-elle son dernier week-end de confinement imposé pour lutter face à l'épidémie de coronavirus ? Deux jours avant le passage à un système de couvre-feu et de restrictions multiples, le nombre de cas officiellement détectés dans le pays continue de stagner, avec près de 14.000 nouveaux tests positifs samedi. Malgré ce contexte, et à douze jours de Noël, un assouplissement a été décidé dans les Ehpad pour rendre la période plus "conviviale" pour les résidents. Ailleurs dans le monde, l'Italie devient le pays le plus endeuillé d'Europe, devant le Royaume-Uni. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir : Près de 14.000 nouveaux cas recensés en France samedi, bilan de 57.761 morts

Un "assouplissement" a été décidé pour les Ehpad durant les fêtes Le gouvernement envisage une réouverture des stations de ski à partir du 7 janvier

Nouvelles restrictions envisagées en Allemagne, début des vaccins lundi aux États-Unis

Près de 1,6 million de morts dans le monde

Plus de 14.000 nouveaux cas en France

Alors qu'un déconfinement très partiel entre en vigueur mardi, le nombre de nouveaux cas a poursuivi sa tendance élevée, à près de 14.000 selon les chiffres publiés samedi par Santé publique France (SpF). Ce chiffre est très loin des 5.000 visés par le gouvernement. Les statistiques officielles font état de 13.947 contaminations en 24 heures, pour grimper à un total de 2.365.319 cas depuis le début de la pandémie.

Vendredi, il y en avait eu 13.406, et jeudi 13.750. Cette statistique quotidienne doit être relativisée, car elle est volatile en fonction du jour de la semaine, mais la moyenne sur les sept derniers jours est aux alentours de 10.400 cas.

Le nombre de patients en réanimation baisse en revanche, à 2.851, soit 23 de moins que vendredi. Ce sont 24.948 patients qui sont hospitalisés à cause du Covid, pratiquement autant que vendredi (24.943). Santé publique France a fait état de 199 décès liés au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, qui portent à 57.761 le nombre de morts en France.

Des tests massifs dès lundi au Havre

Jeudi, Olivier Véran a annoncé que des dépistages de masse seraient menés dans quatre métropoles avant et après Noël, au Havre, à Charleville-Mézières, puis à Roubaix et Saint-Étienne. Au Havre, où l'opération commence lundi, le maire et ancien Premier ministre Édouard Philippe a détaillé auprès du JDD l'organisation d'une telle opération.

"L'idée est de proposer aux 270.000 habitants des 54 communes de la communauté urbaine du Havre de venir se faire tester, sans rendez-vous et gratuitement, avec un résultat dans la demi-heure", explique l'ancien LR. L'opération aura lieu dans plus de "50 sites différents", dont 20 centres "conçus pour accueillir plus de 500 personnes par jour, et même 1.000 pour certains", décrit-il encore.

Dans les Ehpad, "assouplissement" des consignes pour les fêtes

Visites "plus conviviales" et sorties dans les familles autorisées : le gouvernement a assoupli ses recommandations à destination des Ehpad pour les fêtes de fin d'année. "Les résidents des établissements pour personnes âgées doivent bénéficier, comme le reste de la population générale, de la possibilité de passer les fêtes de fin d'année en compagnie de leurs proches", stipule le nouveau protocole.

Applicable du 15 décembre au 3 janvier, "ce protocole prévoit notamment un assouplissement des consignes relatives aux sorties dans les familles afin de permettre aux résidents de vivre sereinement les fêtes de fin d'année", précise un communiqué de presse du ministère délégué auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargé de l'Autonomie.

Vers une réouverture des stations de ski à partir du 7 janvier

Le gouvernement français envisage une réouverture des stations de ski, dont les remontées mécaniques sont fermées pendant les fêtes, à partir du 7 janvier selon la situation sanitaire, ont indiqué plusieurs participants à une réunion autour du Premier ministre vendredi. Jean Castex "annonce avec prudence la date du 7 janvier 2021, selon l'évolution de la situation sanitaire, pour une ouverture des remontées mécaniques dans le strict respect des protocoles sanitaires", a ainsi déclaré le député LREM de Haute-Savoie Xavier Roseren sur Twitter. "Une ouverture pour le 7 janvier est prévue", a dit le député LR Eric Ciotti.

Les stations de ski de Catalogne, région espagnole frontalière de la France, ont quant à elles annoncé qu'elles ouvriraient lundi.

Début de la vaccination lundi aux États-Unis

Les premiers lots de vaccins Pfizer/BioNTech, autorisés vendredi aux Etats-Unis, arriveront lundi matin dans les centres de vaccination pour commencer immédiatement à être administrés aux Américains. Cette première phase concerne environ trois millions de personnes. L'Agence américaine des médicaments (FDA) s'est défendue d'avoir subi une quelconque "pression" politique pour donner son feu vert à ce premier vaccin et a relativisé les risques liées aux "allergies graves".

L'Allemagne s'apprête à durcir la vis, record en Corée

Incapable d'endiguer la seconde vague de Covid, l'Allemagne s'apprête à imposer des mesures plus drastiques, allant jusqu'à la fermeture des commerces, de crainte que le virus ne devienne incontrôlable avec les fêtes de fin d'année. La chancelière Angela Merkel a rendez-vous dimanche avec les dirigeants des 16 Länder en vue d'un nouveau serrage de vis devenu inéluctable alors que le nombre de nouvelles infections au Covid-19 a battu des records ces derniers jours.

La Corée du Sud a fait état dimanche de 1.030 nouveaux cas de coronavirus, un record qui illustre les difficultés de Séoul à contenir sa troisième vague épidémique.

L'Italie, pays le plus endeuillé d'Europe

L'Italie a totalisé samedi le plus grand nombre de morts en Europe depuis le début de l'épidémie - soit 64.036 -, prenant la place du Royaume-Uni pour ce dramatique record. Samedi, le ministère italien de la santé a annoncé 649 morts supplémentaires en vingt-quatre heures et 19.903 nouveaux cas positifs.

L'Italie, 60 millions d'habitants, le premier pays européen frappé durement par la première vague du virus, connaît néanmoins actuellement un ralentissement des nouveaux cas de coronavirus quotidiens après avoir appliqué un système de restrictions régionales, en trois couleurs, en fonction des risques sanitaires.

Près de 1,60 million de morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.595.276 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi matin. Plus de 71.041.350 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 44.731.000 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations.

Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées. Sur la journée de vendredi, 12.326 nouveaux décès et 702.077 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.