Législatives : Emmanuel Macron appelle à un «large rassemblement clairement démocrate et républicain» contre le RN

Emmanuel Macron a appelé dimanche à un "large rassemblement" au second tour des législatives face au Rassemblement national, et salué une "volonté de clarifier la situation politique" exprimée au premier tour. "Face au Rassemblement national, l'heure est à un large rassemblement clairement démocrate et républicain pour le second tour", a dit le président de la République dans une déclaration écrite. "La participation élevée au premier tour (..) témoigne de l'importance de ce vote pour tous nos compatriotes et de la volonté de clarifier la situation politique. Leur choix démocratique nous oblige", a-t-il ajouté.

Ayant régulièrement exclu La France Insoumise (LFI) du champ républicain, Emmanuel Macron semble ainsi opter pour une approche au cas par cas, en fonction des candidats qualifiés pour le second tour. "Il y a besoin d'une analyse circo par circo, pour regarder les réserves de voix possibles", confirme le patron du Parti radical, Laurent Hénart. "Ca nécessite également une clarification à gauche", a-t-il ajouté. Pour le chef de l'Etat, "la priorité est d'éviter le danger imminent d'une majorité absolue du RN", relève un proche. "Toutes les forces républicaines doivent travailler ensemble", ajoute-t-on de même source.