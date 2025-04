Cyril Hanouna – Condamnation de Marine Le Pen : «Le droit ne peut pas s'adapter en fonction des circonstances politiques», rappelle Eric Ciotti

Au micro de Cyril Hanouna, Eric Ciotti a fustigé les responsables politiques qui ont d'ores et déjà affirmé qu'ils ne voteraient pas la proposition de loi de ce dernier. Le député des Alpes-Maritimes souhaite changer les règles en matière d'inéligibilité, dans le sillon de la condamnation de Marine Le Pen. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Une décision politique ou une décision de justice ? Eric Ciotti a fait part de son intention de déposer un projet de loi dans le but de modifier le caractère immédiat d'une inéligibilité. Caractère qui compromet la candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Face à cette proposition, certains responsables politiques ont d'ores et déjà dit qu'il ne voterait pas ce texte.

Des "combinaisons"

"Ils ont une posture politicienne", juge le député des Alpes-Maritimes au micro d'On marche sur la tête. "Ils disent, 'on ne veut pas que Marine Le Pen soit candidate'. Et ça, c'est extraordinairement choquant parce que le droit ne peut pas s'adapter en fonction des circonstances ou des intérêts politiques."

Et le chef de file des députés UDR d'ajouter : "On est toujours dans le même contexte, on est toujours dans ce pseudo bloc central, dépourvu de tout courage, marqué par l'impuissance, avec ces gens qui sont dans l'entre-soi, qui ont peur du peuple, qui ont peur que les électeurs se prononcent parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner, donc ils sont dans les combinaisons."

Craignant que ces "combinaisons" soient de mise lors de la présentation du projet de loi à l'Assemblée nationale à la fin juin, Eric Ciotti lance "un appel à [ses] collègues parlementaires, quels que soient les groupes de gauche, de LR, de Renaissance, du MoDem, d'Horizon, à dépasser ces clivages, à dépasser les intérêts politiciens et à guider leur vote sur un principe démocratique et de bon sens."

"Cette condamnation ne peut pas être exécutoire", martèle encore l'ex-patron des LR. "Chaque citoyen a un droit à l'appel et on doit le faire respecter."