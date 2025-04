Cyril Hanouna – Déménagement d'une école encerclée par les dealers à Saint-Ouen : «On ne recule pas» assure le maire Karim Bouamrane

Le maire PS de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, réagi au déménagement d'une école maternelle cernée par les dealers dans sa commune. L'édile l'assure, "on ne recule pas" face à la situation et c'est toujours "l'autorité qui règne". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Il le martèle, il ne recule pas. Ce jeudi, les parents d'élèves d'une école maternelle de Saint-Ouen doivent décider par un vote quand l'institution va déménager. La raison derrière ce scrutin ? L'école est cernée par les dealers et la situation est intenable. La question n'est donc pas de savoir si l'école va déménager, mais quand : le plus tôt possible, ou lors de la rentrée des classes de septembre.

Invité à réagir face à cette situation, le maire PS de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, l'assure dans On marche sur la tête : "On ne recule pas [devant les dealers]". "Je suis dans le réel, c'est-à-dire à court terme, je suis obligé d'assurer la sécurité des enfants. [...] Quelle que soit la temporalité du déplacement des enfants, il faut apporter la sécurité pour tout le quartier. Et là, c'est un travail de la police municipale, la police nationale, des autorités..."

"Il n'y aura pas de retrait de la force publique", insiste encore l'édile. "Le quartier continuera à être occupé par la puissance publique, des associations, des actrices et des acteurs culturels, des travaux, des acteurs économiques... Ici, c'est la puissance publique, c'est l'autorité qui règne."