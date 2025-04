Cyril Hanouna – Propos de Xavier Bertrand sur la manifestation en soutien à Marine Le Pen : Éric Ciotti dénonce une «constance dans la médiocrité»

Dans "On marche sur la tête", Eric Ciotti a critiqué vertement Xavier Bertrand. Le président du conseil régional des Hauts-de-France a comparé la manifestation de soutien à Marine Le Pen à l'assaut du Capitole des partisans de Donald Trump, en 2021. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Une réponse qui ne s'est pas fait attendre. Mercredi, Xavier Bertrand s'est exprimé sur la condamnation de Marine Le Pen, et plus précisément sur la manifestation de soutien à la finaliste des deux dernières élections présidentielles prévue ce week-end. Ce dernier a fait un parallèle entre cette situation et l'assaut du Capitole par les soutiens de Donald Trump, en 2021.

Une petite phrase qui ne passe pas auprès d'Eric Ciotti : "C'est tellement grotesque, il est tellement médiocre, tellement petit, mais on n'est jamais surpris avec lui. On est toujours dans la constance dans la médiocrité."