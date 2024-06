Législatives 2024 : Gérald Darmanin affirme qu'il saura «être un protecteur» face au RN

Comme attendu, le scrutin a été difficile pour le camp présidentiel. Ensemble pour la République a obtenu 22% des voix, arrivant à la troisième place des élections législatives. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est arrivé en tête du premier tour dans la 10e circonscription du Nord. Il a appelé les Français à rester mobiliser "puisque rien est fait" pour le moment.

"Le Rassemblement national qui ne pourra apporter que de la difficulté à la France"

Le ministre de l'Intérieur a tenu à remercier les électeurs qui se sont mobilisés dans une circonscription où "le Rassemblement national avait pourtant obtenu quasiment 40%. Mais nous arrivons à augmenter le score de la majorité à plus de 20 points, à plus de 36% en arrivant en tête".

Il appelle les tous électeurs à "se rapprocher de moi" et de son adversaire "pour faire barrage au Rassemblement national qui ne pourra apporter que de la difficulté à la France et à la ville de Tourcoing". Il affirme qu'il "saura être un protecteur pour l'ensemble des habitants de la circonscription et si je suis élu, un protecteur parmi les autres à l'Assemblée nationale".