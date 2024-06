EN DIRECT - Législatives 2024 : Marine Le Pen promet «un gouvernement d'union nationale» en cas de victoire

La gauche veut afficher son unité avec son "Nouveau Front Populaire" vendredi à 16 jours du premier tour des élections législatives, contrairement aux fractures chez LR, où Eric Ciotti conteste devant la justice son exclusion de la présidence du parti après son ralliement au Rassemblement national.

Le Rassemblement national "a la possibilité de gagner les élections" législatives des 30 juin et 7 juillet et "de faire un gouvernement d'union nationale" pour "sortir la France de l'ornière", a affirmé Marine Le Pen vendredi.

"Nous rassemblerons tous les Français, les hommes et les femmes de bonne volonté, qui sont conscients de la situation catastrophique de notre pays", a déclaré la leader d'extrême droite lors d'un déplacement à Henin-Beaumont (Pas-de-Calais), ajoutant que ce sera à Jordan Bardella, candidat désigné pour Matignon, de "choisir son équipe" mais qu'aujourd'hui "la question n'est pas de se distribuer les places".

Jordan Bardella annonce des "candidats communs" RN-LR dans 70 circonscriptions

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a annoncé vendredi qu'"il y aura un candidat commun" avec Les Républicains "dans 70 circonscriptions" aux législatives du 30 juin, saluant un "accord historique".

"J'ai procédé, avec LR et (leur) président Eric Ciotti, à l'investiture de 70 candidats", a déclaré Jordan Bardella sur BFMTV et RMC, affirmant vouloir obtenir la "majorité la plus large possible" face au "péril de l'extrême gauche".

Un nouveau bureau politique du parti valide l'exclusion d'Eric Ciotti

Un nouveau bureau politique des Républicains, réuni vendredi matin en visio, a validé l'exclusion du président du parti Eric Ciotti, quelques heures avant que le tribunal de Paris examine cette décision, ont indiqué à l'AFP des sources du parti.

Cette nouvelle réunion des dirigeants du parti, également contestée par Eric Ciotti, avait pour objectif de "légitimer" l'exclusion du président après son alliance électorale avec le RN.

Raphaël Glucksmann soutient l'union de la gauche

L'ex-tête de liste PS-Place publique aux européennes, Raphaël Glucksmann, a affirmé vendredi qu'"une union de la gauche" était "la seule manière" d'empêcher la victoire du Rassemblement national aux législatives, validant ainsi le "Nouveau Front Populaire" malgré ses désaccords avec La France insoumise.

Disant comprendre que ceux qui ont voté pour lui aux européennes "puissent se sentir trahis", Raphaël Glucksmann a assuré sur France Inter avoir "obtenu" des "engagements extrêmement clairs" sur l'Ukraine, l'Europe et le conflit israélo-palestinien.

Les premières mesures du programme du "Nouveau Front Populaire"

Indexation des salaires sur l'inflation, hausse du Smic, abrogation des réformes de l'assurance chômage et des retraites : des responsables de la gauche unie sous la bannière "Nouveau Front Populaire" ont dévoilé vendredi matin les premières mesures de leur programme commun qui sera officiellement présenté en fin de matinée.

"La toute première mesure, je pense que c'est l'abrogation de cette réforme de l'assurance chômage", a déclaré le député LFI sortant Eric Coquerel sur RMC. Le gouvernement prévoit en effet de durcir d'ici au 1er juillet les règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi, ce qui "peut emmener vers la pauvreté encore plus de gens dans ce pays", a estimé l'élu.

Même sort promis à la réforme des retraites, qui a porté l'âge légal de départ à 64 ans. Dans le programme de la gauche, "il y aura écrit à la fois l'abrogation de la réforme des retraites et le retour à la retraite à 60 ans", a affirmé le porte-parole du parti communiste, Ian Brossat, sur Public Sénat.

Autre proposition : l'indexation des salaires, mais aussi des pensions de retraite, sur l'inflation, ce qui "sera très bon pour le pouvoir d'achat", a souligné Ian Brossat. Le programme commun de la gauche prévoit aussi de "bloquer les prix des produits de première nécessité", a indiqué l'eurodéputée LFI Manon Aubry sur franceinfo. Le texte affirmera par ailleurs "un soutien indéfectible à la résistance ukrainienne, a-t-elle précisé.

Pour Le Maire, le programme proposé par l'union de gauche est "l'assurance de la sortie de l'Union européenne"

Le programme proposé par l'union de gauche du "Nouveau Front Populaire" est "l'assurance de la sortie de l'Union européenne" par son refus de la "discipline européenne" budgétaire, a affirmé vendredi le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire. Le programme "est un délire total", "c'est l'assurance du déclassement, du chômage de masse et de la sortie de l'Union européenne" car "cette alliance de gauche refusera la contrainte austéritaire du pacte de stabilité", a déclaré Bruno Le Maire sur Franceinfo, ajoutant: "C'est la première fois qu'une union de la gauche tourne le dos à l'Europe."

Le programme est aussi "l'effondrement économique garanti" et entraînera un "chômage de masse", a-t-il jugé.