Déconfinement : en Île-de-France, "il y aura au mieux 50% des trains et métros qui circuleront", selon Valérie Pécresse

INTERVIEW

"Il est impossible d’avoir le retour à la normale des transports dès le 11 mai", a affirmé lundi sur Europe 1 Valérie Pécresse, présidente du conseil régional d'Île-de-France. Étant donné les nombreux absents au sein de la SNCF comme de la RATP, pour cause de maladie ou de garde d'enfants, "il y aura au mieux 50% des trains et des métros qui circuleront. J’ai demandé qu’il y en ait plus sur les lignes saturées, mais ce sera autour de 50%", a-t-elle précisé.

En conséquence, selon Valérie Pécresse, "tout le monde ne pourra pas retourner dans les transports le 11 mai. Il va falloir continuer à télétravailler massivement", a-t-elle ajouté à l'attention des entreprises. Des mesures de régulation des flux, jugées "indispensables" par la présidente de région, devraient aussi être prises : "économiser au maximum nos transports, télétravailler, lisser les heures de pointe... On parle du retour à l'école des enfants, mais peut-être faut-il les faire arriver plus tard, ou partir plus tôt" de sorte qu'ils ne prennent pas les transports aux heures de pointe.

Il faudra aussi "munir de masques" tous les voyageurs qui prendront ces transports. "Soit ce seront les entreprises qui devront les donner à leurs salariés, soit l'Etat devra fournir le reste", martèle Valérie Pécresse. Une centrale d'achats régionale de masques a été mise en place pour les administrations.

A partir du 11 mai, ceux qui ne mettraient pas leur masque, "il faudra les verbaliser car il ne faudrait pas que le comportement d'un seul ruine la discipline de tous les autres".

