Covid-19 : réouvertures, vaccination... Ce que va annoncer Jean Castex

Alors que la menace d'un rebond de l'épidémie de coronavirus plane toujours, l'exécutif doit en plus faire face aux critiques nourries de l'opposition sur la lenteur de la campagne de vaccination, mais aussi à l'inquiétude des restaurateurs toujours contraints à la fermeture. Le gouvernement tente donc actuellement de reprendre la main : le Premier ministre Jean Castex doit s'exprimer jeudi à 18 heures, au lendemain d'un nouveau Conseil de défense, pour présenter de nouvelles mesures sanitaires.

Un possible élargissement du couvre feu à 18 heures à de nouveaux départements

Du côté des salles de spectacles, des restaurants et des cafés, peu d'espoir. Le report de leur ouverture, largement éventé, devrait être confirmé par le gouvernement. Mercredi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué que le chef du gouvernement tentera de donner "le plus de visibilité possible" aux secteurs touchés.

Toutefois, les stations de ski devront attendre la semaine prochaine, le 13 janvier, et un nouveau Conseil de défense pour connaître leur sort. c’est à cette date également que pourraient être prises des décisions plus restrictives, ca l'on pourra alors mesurer pleinement l’effet des fêtes de fin d’années sur les contaminations.

Quel dispositif pour la vaccination ?

D'ici là, le Premier ministre devrait faire le point sur les départements concernés par le couvre-feu à 18 heures, dont la liste pourrait s’allonger d'une dizaine. "Nous avons un suivi permanent (...) et nous prenons les décisions qui s'imposent. C'est une carte qui peut évoluer dans un sens comme dans l'autre", a précisé Gabriel Attal.

Il s'agira également pour Jean Castex de détailler le nouveau dispositif pour les vaccins, avec les fameux cinq à six centres de vaccinations dans chaque département dont parlait Emmanuel Macron mardi. Le chef de l’Etat a aussi évoqué la simplification du recueil du consentement dans les Ephad.

"Sur la stratégie, on n'est pas les plus mauvais"

Mercredi matin, à l’Elysée, l’humeur était un peu maussade. Et face aux polémiques sur le vaccin, certains s’agacent. "Sur la stratégie, on n’est pas les plus mauvais", assène un conseiller. "Nos écoles restent ouvertes, la situation est globalement maitrisée, et les réanimations sont stables depuis un mois", ajoute-t-il.

La pression reste forte malgré tout. Pour cette conférence, le gouvernement marche sur des œufs. "On est partagés entre donner de la visibilité et éviter les déceptions", décrypte un membre de l'exécutif.