INFORMATION EUROPE 1 - Vaccin contre le Covid-19 : ce que proposent les présidents de région

Les régions s'organisent pour tenter d'améliorer la campagne de vaccination contre le Covid-19. Mercredi, les présidents de région se réunissent à 15 heures pour aborder les propositions qu'ils vont formuler au gouvernement sur ce sujet très sensible et soumis à de nombreuses critiques depuis une dizaine de jours. Une petite dizaine de pistes devraient y être abordées, selon les informations d'Europe 1. Toutes font la part belle à l'association plus étroite des régions à la campagne de vaccination pour faire reculer l'épidémie.

Des départements ciblés

Les pistes les plus novatrices concernent la possibilité de "territorialiser la vaccination en ciblant les départements ayant dépassé la cote d'alerte maximale". Ce seuil correspondrait à un taux d'incidence de 250, soit 250 cas pour 100.000 habitants. Selon Covid Tracker, outil de suivi de l'épidémie, dix départements dépassent à ce jour cette cote d'alerte.

L'une des principales pistes évoquées consiste à permettre aux régions d'"acheter des vaccins et permettre de compléter les dispositifs nationaux" existants. Hervé Morin, président de la Région Normandie, a assuré mercredi sur LCI qu'il était "en discussion avec un laboratoire". Et ce "pour faire en sorte que lorsqu'il y aura plus de vaccins produits à travers le monde, nous puissions, nous régions, acheter des vaccins pour que tous ceux qui vont bosser le matin puissent être vaccinés".

Une vaccination pour l'exemple

Pour mener à bien la vaccination au plan local, ils veulent aussi "s'appuyer sur tous les réseaux existants capables de vacciner : pharmaciens, infirmières libérales, médecins libéraux, kinés, sage-femmes, etc.", afin d'aller plus vite et rattraper la relative lenteur, très critiquée, des débuts.

Du côté des publics concernés, les présidents de région veulent "faire des personnes à risque les cibles prioritaires de la campagne de vaccination". Et pour donner l'exemple, ils veulent prendre l'initiative de se faire vacciner dès le début de la campagne.