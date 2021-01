EN DIRECT - Coronavirus : en Chine, les nouveaux cas au plus haut depuis six mois

EN DIRECT

"Plus de visibilité". Voici l'objectif affiché du Premier ministre Jean Castex qui tient ce jeudi à 18 heures une conférence de presse sur l'épidémie de Covid-19, accompagné par le ministre de la santé, Olivier Véran. Le gouvernement devrait se prononcer sur d'éventuelles mesures "plus lourdes", alors que la France comptabilise plus 25.000 nouvelles contaminations en 24 heures. La campagne de vaccination, source de nombreuses critiques, sera également évoquée. A l'international, la Chine a fait état jeudi de 63 nouvelles contaminations au Covid-19 ces dernières 24 heures, un record depuis juillet. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir Le gouvernement fait un nouveau point d'étape à 18 heures

Plus de 25.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures

La Chine tente d'endiguer un foyer de contaminations dans une région limitrophe de Pékin

Le gouvernement doit donner de la "visibilité"

Jean Castex, accompagné par le ministre de la Santé Olivier Véran, s'exprime jeudi à 18 heures pour une conférence de presse. Le gouvernement donner "plus de visibilité" aux secteurs touchés par la crise sanitaire avant de prendre peut-être des mesures "plus lourdes" la semaine prochaine. Le Premier ministre est notamment attendu sur la réouverture des bars et restaurants, qui ne pourront sans doute pas reprendre leur activité le 21 janvier comme prévu, mais également sur l'instauration du couvre-feu avancé à 18 heures dans de nouveaux départements.

Dans les stations de ski, les remontées mécaniques ne rouvriront en tout cas pas jeudi comme initialement envisagé, a affirmé mercredi soir le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne, invoquant "un palier plutôt ascendant en termes de nouveaux cas (de Covid-19) et de réanimations".

Une stratégie vaccinale à défendre

Accompagné par Alain Fischer, le "Mr Vaccins" du gouvernement, le Premier ministre et le ministre de la Santé entendent défendre la campagne de vaccination française, après de nombreuses critiques sur son démarrage au compte-goutte. Le gouvernement a promis d'accélérer, notamment en permettant sans délai à tous les professionnels de santé de plus de 50 ans ou à risque de recevoir la fameuse injection dans les hôpitaux, et non plus seulement aux résidents et personnels des Ehpad.

Olivier Véran, qui sera entendu le 12 janvier par la commission des Affaires sociales du Sénat, a aussi prévu d'ouvrir la vaccination, avant fin janvier, dans des centres dédiés en ville, à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans. Dans une note, issue de la cellule interministérielle de crise et rédigée par ses services qu'Europe 1 a pu consulter, il demande aux Agences régionales de santé d'identifier, avec les préfets, aux moins trois centres par département pour développer la vaccination en ville et y accueillir les publics prioritaires.

"Nous ouvrons 100 centres destinés à la ville", puis "nous en ouvrirons 300 la semaine prochaine et 500 celle d'après", a également précisé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Environ 12.500 vaccinations ont été réalisées ce mercredi, contre 5.000 mardi en fin d'après-midi, selon le cabinet du ministre de la Santé. Plusieurs médecins de renom, notamment Michel Cymes ou Axel Kahn, se sont faits vacciner contre le Covid-19 mercredi à Aulnay-sous-Bois, en région parisienne, pour lutter contre la défiance autour de l'injection. Découvrez ici le reportage d'Europe 1.

Plus de 25.000 nouvelles contaminations en 24 heures

Selon le dernier bilan de Santé publique France, l'Hexagone comptait mercredi 66.565 morts depuis le début de l'épidémie, dont 46.263 à l'hôpital et 20.302 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux. Ce sont donc 283 décès à l'hôpital qui ont été rapportés au cours des dernières 24 heures.

Plus de 25.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures (25.379), tandis que dans les hôpitaux, le nombre de patients actuellement présents à cause du Covid-19 est en baisse au cours des dernières 24 heures avec 24.741 personnes hospitalisées mercredi, soit 163 de moins par rapport à mardi. 1.433 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures. Le nombre de malades en réanimation ou soins intensifs est également en légère baisse, avec 2.616 personnes dans ces services, soit neuf patients de moins que mardi, malgré 234 nouvelles admissions.

Le vaccin du laboratoire Moderna autorisé en Europe

L'UE autorise le vaccin ModernaLa Commission européenne a autorisé mercredi le vaccin anti-coronavirus du laboratoire américain Moderna, le deuxième à être avalisé dans l'UE après Pfizer/BioNTech. Le vaccin avait peu avant reçu le feu vert de l'Agence européenne des médicaments (EMA). Autorisé depuis décembre aux Etats-Unis et au Canada, le vaccin Moderna a l'avantage de pouvoir être conservé à -20°C, et non -70°C comme celui de Pfizer/BioNTech.

"Avec le vaccin Moderna, le deuxième désormais autorisé dans l'UE, nous aurons 160 millions de doses supplémentaires", après les 300 millions de doses déjà commandées auprès de Pfizer-BioNTech, s'est félicitée la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Plus d'un million d'habitants de l'UE ont reçu une dose de vaccin contre le Covid-19, les Danois, les Allemands et les Italiens faisant la course en tête, selon un bilan établi mercredi par l'AFP.

Une personne sur environ 100.000 a manifesté une réaction allergique grave après avoir reçu une dose du vaccin de Pfizer-BioNTech, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires américaines, soulignant que les bénéfices de la vaccination étaient bien supérieurs aux risques potentiels.

L'Angleterre et le Liban se reconfinent, restrictions en Amérique du Sud

Les députés britanniques ont officiellement adopté mercredi le troisième confinement réclamé par le Premier ministre Boris Johnson, selon qui l'Angleterre n'avait d'autre choix face à la flambée des contaminations par le nouveau coronavirus attribuée à un variant plus contagieux. Les 56 millions d'habitants ne peuvent plus sortir de chez eux que pour des raisons essentielles. Les écoles ont fermé et le Premier ministre Boris Johnson n'a pu garantir mercredi qu'elles rouvriraient après les vacances de février.

Le Liban se calfeutre également jusqu'à fin janvier, après avoir recensé mercredi 4.166 nouvelles contaminations au Covid-19, un record quotidien.

L'Irlande, confrontée à un "tsunami" de contaminations au nouveau coronavirus, a décidé mercredi de fermer au moins jusqu'à la fin du mois ses écoles, durcissant ainsi davantage encore le confinement réinstauré après Noël.

Au Canada, le Québec impose un couvre-feu nocturne à ses habitants. Cette mesure, d'une durée de quatre semaines jusqu'au 8 février, s'appliquera à partir de samedi et sera en vigueur entre 20 heures et 5 heures du matin. Le gouvernement a en revanche annoncé la levée de l'interdiction des vols en provenance du Royaume-Uni, avec l'entrée en vigueur jeudi de nouvelles restrictions pour les voyageurs arrivant au Canada.

En Amérique du Sud, le Pérou a prolongé jusqu'au 21 janvier la suspension des vols en provenance d'Europe afin d'éviter l'entrée de passagers pouvant être infectés par la nouvelle souche de coronavirus découverte au Royaume-Uni, a indiqué mercredi le gouvernement. L'Uruguay prolonge jusqu'au 30 janvier l'interdiction d'entrée dans le pays, une mesure visant à contenir l'augmentation de cas de Covid-19.

Nouveau foyer record en Chine

La Chine a fait état jeudi de 63 nouvelles contaminations au Covid-19 ces dernières 24 heures, un record depuis juillet, alors que les autorités s'efforçaient d'endiguer un foyer de coronavirus apparu dans la région limitrophe de Pékin.

Le pays, où le nouveau coronavirus a fait son apparition il y a un an, a largement éradiqué l'épidémie depuis le printemps grâce à de stricts contrôles des déplacements, au port du masque généralisé, aux mesures de confinement et aux applications de traçage pour téléphone portable. Mais la Chine enregistre ces derniers jours des bilans en hausse, même s'ils restent très loin des décomptes annoncés à l'étranger.

La majorité des nouveaux cas rapportés jeudi l'ont été à Shijiazhuang, capitale de la province du Hebei, qui entoure Pékin (51 contaminations auxquelles s'ajoutent 69 cas asymptomatiques). Tous les établissements scolaires ont été fermés dans la commune, dont le vaste territoire compte 11 millions d'habitants.