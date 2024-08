Ukraine : de vieux bombardiers Tu-95 SM, vieux de 70 ans, utilisés par la Russie pour lancer des missiles ultra-modernes

L'Ukraine et la Russie sont en guerre depuis presque deux ans et demi. Un conflit qui a vu les nouvelles technologies apparaître sur le front. Côté russe, c'est un vétéran des airs qui permet de frapper le plus durement le territoire ukrainien. Une espèce de monstre antédiluvien des années 1950 : le bombardier géant Tupolev 95.

"Il largue en plus des missiles très rapides, difficiles à détecter et à détruire"

Le bruit des hélices, huit accrochées aux quatre moteurs de ce dinosaure des airs, trahit ses 70 ans. Un dinosaure des airs de plus de 50 mètres d'envergure. Conçu lors de la guerre froide pour bombarder à coup de bombes atomiques, le papy costaud, appelé "Ours" par l'OTAN, s'est découvert une vocation de porteur de missile.

Une alliance avec des armes de longue portée qui font de lui un ennemi redoutable dont parlent même les télévisions ukrainiennes : "L'avion peut lancer ces missiles sans s'approcher de la ligne de front, ce qui fait qu'il est compliqué à abattre. Et il largue en plus des missiles très rapides, difficiles à détecter et à détruire".

Depuis l'invasion de février 2022, la cinquantaine de Tupolev 95 en service bombardent chaque jour l'Ukraine et aucun de ces appareils n'a pu être abattu.