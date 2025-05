Ukraine : deux personnes tuées dans une fusillade près de Kiev

Ce jeudi, dans la région de Kiev, en Ukraine, un militaire et sa belle-mère ont été tués dans une fusillade. Selon la police, ce drame est survenu après une vente d'arme, engendrant un conflit personnel entre le tueur présumé et la victime. Le malfaiteur, un homme de 63 ans, a été arrêté.

Un militaire et sa belle-mère ont été tués dans une fusillade jeudi dans la région de Kiev, en Ukraine, a indiqué la police en précisant qu'il s'agissait d'un conflit personnel et que le tueur présumé avait été arrêté. "Des policiers ont mené une opération spéciale et arrêté" l'homme de 63 ans, a indiqué la police dans un communiqué.

Une vente d'arme à l'origine du conflit

Selon cette dernière, le militaire avait vendu il y a un mois une arme au suspect pour 1.000 dollars, avant de réclamer jeudi qu'il lui verse une somme supplémentaire, ce qui a suscité un "conflit" entre eux. Le malfaiteur présumé a utilisé l'arme achetée pour abattre le militaire et sa belle-mère avant de s'enfermer dans sa maison, a précisé le communiqué.

"Les forces spéciales de la police ont encerclé la maison et arrêté l'homme en moins d'une heure", selon la même source. Plus tôt dans la journée, la police avait indiqué établir "les circonstances d'une fusillade dans le district de Boutcha, au cours de laquelle plusieurs personnes ont été tuées".

Selon des informations circulant sur les réseaux sociaux, la fusillade s'est produite dans le village de Sofiïvska Borchtchagivka, qui jouxte les quartiers ouest de Kiev, la capitale.