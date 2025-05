Léon XIV : paix dans le monde, place de l'Église, crise des vocations... Les grands chantiers qui attendent le pape

Nommé ce jeudi 8 mai, les premiers mots du pape Léon XIV ont été pour la paix et les fidèles. Mais de nombreux chantiers attendent son pontificat, dans un contexte de crise pour l'Église catholique, qui peine à renouveler les vocations à travers le monde et se déchire entre progressistes et conservateurs.

Les premiers mots du pape Léon XIV, nommé ce jeudi 8 mai, ont été pour la foule et la paix. Quelques dizaines de minutes après que la fumée blanche est apparue au-dessus de la chapelle Sixtine, le nouveau souverain pontife est apparu à la loggia de la basilique Saint-Pierre, prononçant un premier message d'apaisement. La paix, la place de l'Église dans le monde, les conflits idéologiques... Les chantiers sont nombreux pour le pape Léon XIV.

La guerre en Ukraine et au Proche-Orient, dossiers brûlants du nouveau pontife

De nombreux dossiers sont considérés comme prioritaires et une grande réforme est attendue. Notamment réconcilier et rassurer les différents courants qui composent l'Église catholique, les courants conservateur et traditionaliste souvent chapitrés par le pape François.

Cette gouvernance inclut aussi la réforme de la curie romaine, c'est-à-dire l'administration centrale de l'Église qui attend un retour de l'ordre et de la stabilité.

Autre mission urgente, celle de l'évangélisation, de la diffusion du message chrétien à une époque où l'Église traverse une crise majeure des vocations et plus spécifiquement dans les pays occidentaux.

Léon XIV devra aussi décider de poursuivre ou non le dossier du synode, autrement dit la gestion du pouvoir dans l'Église, entre d'une part l'autorité de l'évêque et d'autre part la promotion d'un pouvoir plus démocratique, plus tourné vers la consultation des laïcs.

Et ce n'est pas tout, puisque dans un monde traversé par plusieurs conflits majeurs, la parole du pape est très attendue dans d'autres domaines moins liés à la religion, comme sur les questions sociétales ou encore les crises internationales, à commencer par la guerre en Ukraine.