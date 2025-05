Comment le pape Léon XIV a-t-il choisi son nom pour la durée de son pontificat ?

Le cardinal Robert Francis Prevost a donc été élu pape et il a choisi de régner sous le nom de Léon XIV. Un prénom déjà utilisé à 13 reprises dans l'histoire, mais c'est sûrement le dernier de ses prédécesseurs, Léon XIII, qui a guidé son choix. Mais qui était-il ?

Léon XIII fut le dernier pape du 19e siècle et le premier souverain pontife du 20e siècle. Élu en 1878, à l'âge de 67 ans, son pontificat aura duré 25 ans. Un passage sur le trône de Saint-Pierre marqué par son engagement sur les grandes questions sociales de son temps.

Le pape des ouvriers

Son encyclique Rerum Novarum ouvre le catholicisme à la modernité. Son texte devient la première pierre de la doctrine sociale de l'Église. Léon XIII s'oppose au socialisme, au marxisme qu'il qualifie de "peste mortelle". Il prend position sur la condition des ouvriers, sur la justice sociale et le rôle de l'État face au capitalisme naissant.

Il est ainsi considéré comme le pape des ouvriers, un pape politique et fin diplomate, favorisant de nombreux rapprochements diplomatiques. C'est ainsi que Léon XIII fut source d'inspiration pour les papes Jean-Paul II et François. Les mêmes qui ont peut-être guidé le cardinal Robert Francis Prevost à prendre ce prénom et devenir Léon XIV.