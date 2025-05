«C'est une élection assistée par Dieu» : Après la nomination du nouveau pape, les catholiques parisiens en liesse

"Que la paix soit avec vous" : tels ont été les premiers mots du nouveau pape, élu ce jeudi 8 mai aux alentours de 18h. Lors de son premier discours sur la place Saint-Pierre à Rome, où il a été accueilli par une foule de fidèles en liesse, il a appelé à l'unité et a remercié le pape François.

Les premiers mots du pape Léon XIV, ce jeudi 8 mai, ont été pour la paix. "Que la paix soit avec vous tous !", a-t-il prononcé en italien avec une pointe d'accent américain, depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Des mots qui ont résonné dans le monde entier. Le nouveau pape a été accueilli dans la joie par des milliers de fidèles au niveau de la place Saint-Pierre à Rome, mais également à Paris, sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris.

Les cloches de Notre-Dame ont sonné à toute volée hier soir, quelques minutes après l'apparition de la fumée blanche à l'intérieur de la cathédrale. C'est le Père Henry de Villefranche qui a lancé cette phrase, "Habeus Papam" devant les fidèles, et leur a demandé d'accueillir le nouveau pape.

Sur le parvis, devant la cathédrale, c'est la joie qui a dominé, comme l'expliquent les fidèles eux-mêmes. Sous les lumières de la cathédrale, une centaine de jeunes sont rassemblés pour fêter Léon XIV en musique. Parmi eux, Elias et Jeanne, des étudiants parisiens. "L'élection du Pape, c'est une élection, mais ce n'est pas celle du Président : elle est censée être assistée par Dieu et donc forcément, on a un mouvement providentiel de se rendre à l'Église", ont-ils déclaré.

"J'espère qu'il sera encore dans la tradition"

"J'étais très étonnée du fait que le choix soit porté aussi rapidement. J'espère qu'il sera encore dans la tradition", a déclaré Jeanne. Les cloches résonnent, des touristes, mais aussi des croyants s'engouffrent dans l'édifice. À l'instar de Xavier, qui découvre à l'aide de son smartphone le profil de son nouveau pape.

"Je viens d'apprendre qu'il a 69 ans, que sa jeunesse de corps et d'esprit fera de lui un homme actif pour la foi dans le monde et surtout pour réactiver la foi chrétienne", s'est-il réjoui. "Surtout en Europe, qui est un petit peu moribonde dans ce domaine-là", a ajouté Xavier à notre micro. Certains d'entre eux se rendront à Rome pour cette année sainte du jubilé et pour rencontrer celui qui, comme le veut la religion catholique, les guidera désormais.