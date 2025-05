Léon XIV : les chefs d'État du monde entier félicitent l'élection du premier pape américain de l'Histoire

Ce mercredi, aux alentours de 18h, la fumée blanche est sortie de la cheminée de la chapelle Sixtine. Les cardinaux ont élu le cardinal Robert Francis Prevost pape. Il règnera sous le nom de Léon XIV. Plusieurs dirigeants ont salué l'élection du premier pape américain de l'Histoire.

L'Église catholique a un nouveau pape. Les 133 cardinaux électeurs ont élu ce jeudi le cardinal Robert Francis Prevost pape. Le successeur du pape François règnera sous le nom de Léon XIV. Il devient le premier pape américain de l'Histoire de l'Église.

Le nouveau Saint-Père est apparu devant la foule sur le balcon de la basilique Saint-Pierre. Léon XIV a pris la parole pour la première fois depuis son élection. Il a appelé à "construire des ponts" à travers "le dialogue" et a lancé un "appel de paix" à "tous les peuples".

Donald Trump se dit "impatient" de rencontrer Léon XIV

Son élection a rapidement été accompagnée par les félicitations de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Le premier d'entre eux a été Donald Trump. Le président américain a félicité le cardinal Prevost pour son élection et parle d'un "grand honneur" pour les États-Unis. Il se dit impatient de rencontrer le nouveau chef de l'Église.

Le président de la République, Emmanuel Macron, parle d'un "moment historique pour l'Église catholique" : "Au Pape Léon XIV, à tous les catholiques de France et du monde, j'adresse un message fraternel. Que ce nouveau pontificat soit porteur de paix et d'espérance".

Moment historique pour l’Église catholique et ses millions de fidèles. Au Pape Léon XIV, à tous les catholiques de France et du monde, j’adresse un message fraternel.



En ce 8 mai, que ce nouveau pontificat soit porteur de paix et d’espérance. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 8, 2025

Le président russe, Vladimir Poutine, a également réagi à l'élection du nouveau pape. Le chef du Kremlin s'est dit "sûr" qu'un "dialogue constructif" se poursuivra avec le nouveau pape : "Je suis sûr que le dialogue constructif et l'interaction établis entre la Russie et le Vatican continueront de se développer sur la base des valeurs chrétiennes qui nous unissent", a affirmé M. Poutine, dans un message de félicitations publié par le Kremlin".

Sur X, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, salut l'élection de Léon XIV et espère que le nouveau pape "soutiendra moralement l'Ukraine" : "Nous espérons le soutien moral et spirituel continu du Vatican dans les efforts de l’Ukraine pour rétablir la justice et parvenir à une paix durable. Je souhaite à Sa Sainteté Léon XIV sagesse, inspiration et force, tant spirituelle que physique, dans l’accomplissement de sa noble mission".

Congratulations to His Holiness Pope Leo XIV @Pontifex on his election to the See of Saint Peter and the beginning of his pontificate.



Ukraine deeply values the Holy See’s consistent position in upholding international law, condemning the Russian Federation’s military aggression… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2025

La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni adresse ses "vœux les plus sincères au pape Léon XIV pour le début de son pontificat. À une époque marquée par les conflits et les troubles, ses paroles depuis la Loggia delle Benedizioni sont un puissant appel à la paix, à la fraternité et à la responsabilité".

Rivolgo i più sinceri auguri a Papa Leone XIV per l’inizio del suo pontificato.

In un tempo segnato da conflitti e inquietudini, le sue parole dalla Loggia delle Benedizioni sono un richiamo potente alla pace, alla fraternità e alla responsabilità.

Un’eredità spirituale che si… pic.twitter.com/k63TYy0frx — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 8, 2025

Le Premier ministre britannique Keir Starmer salue l'élection "majeure" du pape Léon XIV.

"Nous aspirons à renforcer les relations entre Israël et le Saint-Siège", déclare Isaac Herzog

Le roi d'Espagne, Felipe VI, affirme que l'appel à la paix de Léon XIV "inspire et encourage". "Son appel à la paix nous inspire, nous encourage, et reflète le désir et le sentiment profond du peuple espagnol", a publié la Maison royale sur le réseau social X.

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a, lui aussi, félicité Léon XIV pour son élection et a dit espérer que le nouveau souverain pontife contribuera à "la défense des droits humains". Le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, félicite Léon XIV qui donne "espoir et orientation à des millions de croyants".

Le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, a envoyé un message de félicitation au nouveau pape Léon XIV. Il a exprimé sa profonde joie, "en son nom propre mais aussi au nom du peuple portugais", et salue le souverain pontife nouvellement élu.

Le président libanais, Joseph Aoun, seul chef d'État arabe chrétien, espère que Léon XIV renforcera le "dialogue interreligieux".

Le président israélien, Isaac Herzog, a dit espérer jeudi un renforcement des liens entre son pays et le Saint-Siège après l'élection du nouveau pape, Léon XIV. "Nous aspirons à renforcer les relations entre Israël et le Saint-Siège, ainsi que l'amitié entre juifs et chrétiens en Terre sainte et dans le monde entier", a-t-il dit dans un communiqué.

Le président argentin Javier Milei a félicité jeudi Robert Francis Prevost pour son élection comme pape Léon XIV, exprimant le souhait que la voix du souverain pontife "résonne avec force" en défense de "la vie", de "la liberté" et de la "propriété privée".

De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réagi à l'élection du pape Léon XIV et a déclaré : "Nous souhaitons que son pontificat soit guidé par la sagesse et la force, alors qu'il dirige la communauté catholique et inspire le monde par son engagement en faveur de la paix et du dialogue".

Le président polonais Andrzej Duda a félicité jeudi le pape Léon XIV peu après son élection au Vatican, et l'a assuré que son pays traditionnellement catholique était "prêt à resserrer" ses "liens uniques" avec l'Eglise de Rome : "Veuillez accepter l'assurance de la volonté de la République de (Pologne) de renforcer davantage ces liens uniques, - au nom des valeurs partagées, de la responsabilité pour le bien commun et du renforcement de la paix dans le monde", a déclaré M. Duda, lui-même un catholique très pratiquant.