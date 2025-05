Né à Chicago en 1955, Léon XIV a été élu pape ce jeudi 8 mai à 18h au Vatican. Une grande surprise pour les États-Unis, dont le président américain a évoqué un "immense honneur" pour son pays. Nombre de fidèles veulent voir dans cette élection d'un souverain pontife américain une réponse divine aux positions de la Maison-Blanche.

Ce n'est pas un pape français mais bien un américain, né à Chicago en 1955 : Robert Francis Prévost, désormais Léon XIV, est le nouveau Saint-Père du Vatican et le chef de l'Église catholique, à la surprise du monde entier.

Donald Trump, qui n'avait pas caché sa préférence pour l'archevêque de New York, a évoqué hier un immense honneur pour les États-Unis. Le président américain et sa politique anti-migrants avaient été plusieurs fois critiqués par le pape François.

"Dieu sait ce qu'il fait"

Nombre de fidèles veulent voir dans cette élection d'un souverain pontife américain une réponse divine aux positions de la Maison-Blanche.

"Le fait qu'il soit Américain, je pense que c'est un grand message pour le monde et pour surtout les américains qui vivent en ce moment une période compliquée avec leur président", a expliqué un fidèle sur la place Saint-Pierre. "Je pense qu'il y a un grand message pour revenir à plus d'humanité."

Jordan, habitant de Washington en visite au Vatican, espère que le nouveau pape "pourra faire preuve de calme et combler le fossé avec l'Europe et apporter plus de paix dans le monde. C'est vraiment ce dont nous avons besoin. J'ai entendu mon voisin ici, il disait qu'il était vraiment anti-Trump", a-t-il conclu.

"On espère que ça aidera un peu à redresser les choses. Je crois qu'on retrouvera beaucoup dans la patte de ce nouveau pape, la patte de son prédécesseur. Qu'il soit américain, nord-américain, sud-américain, asiatique, africain, ce n'est pas vraiment un souci pour moi, je suis heureux d'avoir un Père", se réjouit un fidèle. "Dieu sait ce qu'il fait. On a confiance."

Pour d'autres, son élection "est forcément une bonne chose, parce que les cardinaux l'ont choisi."